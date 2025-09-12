晴時多雲

自由開講》連戰、洪秀柱前後參與閱兵 論台灣國安漏洞

2025/09/12 17:30

◎蕭錫惠

2025 年中共九三閱兵，習近平以最高領導人姿態檢閱部隊，企圖藉軍事排場鞏固政權。然而，台灣社會更關注的，是前國民黨主席洪秀柱繼2015年前副總統連戰後，再度現身天安門觀禮，陸續成為北京大秀中的「統戰花絮」。閱兵本身是軍力展演，但台灣政要在場，卻是一場攸關國家安全的嚴重事件。

自由開講》連戰、洪秀柱前後參與閱兵 論台灣國安漏洞前國民黨主席洪秀柱參加九三閱兵，被安排在中共高官後排，當中國官媒《央視》鏡頭拍到前國民黨主席洪秀柱時，《央視》旁白介紹她是「國民黨代表」。（資料照，翻攝《央視》直播）

一、在敵人閱兵台上站隊

閱兵是政治儀式，與單純的文化交流完全不同。當連戰與洪秀柱現身北京，等於替中共的軍事恫嚇背書。國際社會看到的不是「多元聲音」，而是台灣內部的分裂。中共自然樂於利用這些影像，宣傳「台灣有人擁護統一」，削弱台灣的國家意志與國際立場。

二、法律困境與陸委會的突破

長久以來，台灣國安法制對這類行為存在無力管控。《國安法》鎖定洩密與間諜，《反滲透法》針對資金與選舉介入，若以「私人身份」出席閱兵，難以直接入罪。外患罪則多以戰時為限。但今年陸委會明確宣告「參加中共閱兵違法」，已讓許多過去習慣赴中領受統戰招待的退將不敢再動，顯示只要政府態度明確，法律仍有嚇阻效果。

三、連戰投資疑雲：國安核心風險

更嚴重的是，連戰家族長期被質疑在中國有龐大投資。相關產業涵蓋地產、能源、金融，經常與中共地方政府或國企合作。這些利益網絡，早已超越單純經濟問題，演變為政治立場的鉤鎖。一旦前副總統在中國有龐大資產，就可能被北京箝制，甚至成為統戰人質。

根據《貪污治罪條例》《洗錢防制法》及《兩岸條例》，這些疑點理應接受徹底調查。

四、戰爭論的啟示

克勞塞維茨在《戰爭論》提出「戰爭三位一體」：人民的激情、軍隊的偶然性、政府的理性。當連戰、洪秀柱在敵方閱兵台上露面，不僅削弱人民的凝聚力，也動搖政府的理性判斷。這正是中共的灰色戰爭策略：不需開火，就能動搖台灣的戰爭意志。

結語：制度補強，守住底線

連戰與洪秀柱參加閱兵，暴露台灣國安法制的灰色地帶；連戰在中國的龐大投資，更是國安層次的潛在威脅。

陸委會副主委沈有忠表示，洪曾任立院副院長，是否列入兩岸條例9之3的列管範圍，「陸委會以比較積極的角度看待」。（資料照）陸委會副主委沈有忠表示，洪曾任立院副院長，是否列入兩岸條例9之3的列管範圍，「陸委會以比較積極的角度看待」。（資料照）

所幸陸委會這次表態，使許多退將不敢輕舉妄動，證明法律嚇阻仍有效。台灣下一步，應明確立法禁止卸任元首、副元首、政黨領袖與退將出席敵對政權軍事儀式，並徹查政要家族在中國的投資。否則，國家重心將一再被掏空，社會意志也將被統戰瓦解。真正的問題不是「敢不敢」，而是「願不願」守住國家安全的最後防線。

（作者為自由撰稿人）

