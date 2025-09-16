晴時多雲

自由開講》呂禮詩看中共閱兵 海軍老兵有話說

2025/09/16 15:00

◎ 張崇廉

針對中共舉辦九三閱兵，前海軍艦長前去參觀這項閱兵時，不禁想問一下這位前艦長：

前海軍艦長呂禮詩受邀參加九三閱兵，他嗆聲說，台灣的法律約束不了「校級軍官」，他為何要自我審查不去。（資料照，圖取自YT頻道）前海軍艦長呂禮詩受邀參加九三閱兵，他嗆聲說，台灣的法律約束不了「校級軍官」，他為何要自我審查不去。（資料照，圖取自YT頻道）

1、中華民國政府從中正預校到海軍官校栽培你七年軍校，並在任官後一路栽培你當上艦長之重要軍職，你的軍旅生涯都教育你保衞台灣，扺抗中共的侵略，當你去看了那些要打台灣的解放軍閱兵，且在中國受訪時，稱呼打上了「小艦長」，你心中做何感受？你可是中華民國培育出來堂堂正正的軍官啊。

2、你說，"台灣法律約束不了『校級軍官』參加中共閱兵"..你錯了，法律約束不了你，但，要約束你的，是中華民國的軍人榮譽，中華民國的軍人魂，當你去看了一直要侵略台灣的解放軍的閱兵，你要你同年班同學做何感想？他們都隨你陪葬下去了，不是嗎？

3、我和你大約同時期讀軍校，我明白當年是黨國教育，但台灣經過多年民主化，軍隊也國家化了，我們不能因為不喜歡某個政黨執政，就改變我們對這個國家的忠誠。

自由開講》呂禮詩看中共閱兵 海軍老兵有話說中華民國海軍軍官，為位於高雄的海軍官校所培育。（資料照）

4、中共舉辦這個九三的閱兵，無非要完全佔有國軍八年抗戰的話語權，並完全抹掉國軍的抗戰歷史，身為國軍的一份子，我們當捍衛國軍的歷史及尊嚴，怎可以無視這歷史而去看這個閱兵，坐實了中共的話語權？

最後，我要奉勸一句，在台灣，我們同島一命，現時會得到中共「禮遇」，是因還有中共無法控制的台灣的身份，一旦被併吞了，我不認為中共還會這樣禮遇你，還是重拾你的軍人魂吧，為國家犠牲能無愧你的人生。

（作者為服務業、海軍退役少校）

