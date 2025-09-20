自由開講》羈押制度修法 別扼殺司法正義

◎ 陳逸南

羈押制度的設計與運作，同時涉及人權保障及社會治安。我國羈押制度由檢察官時代（1935~1997年）→法官時代（1997年迄今），主要變革源自大法官釋字第392號解釋（1995年12月22日）及刑事訴訟法1997年12月19日大修正，刑事訴訟法第101條、第101條之1、第101條之2訂有規定，配合羈押權由檢察官移到法官手上，迄今已有28年了。

近日刑事訴訟法第101條第1項第2款「勾串共犯或證人之虞者」之刪除立法，成為熱門議題。查刑事訴訟法係民國24年1月1日修正公布全文516條，有關被告之羈押規定為第76條、第101條。

立委黃國昌提案修《刑事訴訟法》，刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由。（資料照）



第七十六條 被告犯罪嫌疑重大，而有左列情形之一者，得不經傳喚逕行拘提：

一、無一定之住居所者。

二、逃亡或有逃亡之虞者。

三、有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。

四、所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪者。

第一百零一條被告經訊問後，認為有第七十六條所定之情形者，於必要時得羈押之。

由於大法官釋字第392號解釋，促成刑事訴訟法重大修正。被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，而有左列情形之一，非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行者，得羈押之：

前台北市長柯文哲因涉貪污，被羈押禁見近一年。（資料照）

一、逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者。

二、有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。

三、所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪者。

平心而論，有關被告之羈押要件，在刑事訴訟法第101條第1項第2款增加了「有事實足認為有」之前提要件，內容明確，在運作上有困擾嗎？而且目前被告及辯護人的防禦設計已相當完備，有助於人權保障之提升，為何要刪除「勾串共犯或證人之虞者」呢？如果此項刪除，引發了詐騙事件滋生，社會治安敗壞，可能造成民主倒退，也不利於司法正義的追求及發展。

（作者為仲裁人）

