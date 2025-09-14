自由開講》從烤鴨事件反思 公衛師簽證刻不容緩

◎ 蔡秉兼

近年食安與醫安事件接連發生，從「寶林茶室」食物中毒案，到醫美診所「牛奶針」致死，再到台中豐原知名烤鴨店因沙門氏菌污染，導致逾三百人身體不適，甚至有學生嚴重到必須「穿尿布上學」。這些案例不僅重創民眾信任，更揭示台灣衛生稽查體系的結構性問題：人力匱乏、制度鬆散、缺乏事前預防，導致原可避免的悲劇一再重演。

豐原多名民眾吃了烤鴨食物中毒。（資料照）

事後補救難以挽回

現行稽查體系多偏重「事後補救」，等到事件爆發，才追究責任、開罰或勒令停業。然而，受害者健康損害與社會成本已經造成。以烤鴨店案為例，雖然衛生機關事後迅速驗出沙門氏菌，但三百多名消費者早已付出代價。這正凸顯制度缺口：缺乏能在風險發生前，就把關的「守門人」。

公共衛生師簽證：補足制度缺口

依《公共衛生師法》，公共衛生師的業務範圍涵蓋食品安全、疾病防治與健康環境風險管理等領域，正是符合我國稽查單位需求的專業範圍。衛福部應比照建築師、會計師制度，推動「公共衛生師簽證」制度化，將其納入高風險場域的事前審查機制。

這意味著，凡涉及國人健康安全的醫療行為、食品製程、校園或職場等，業者都必須提交經公共衛生師簽署的「風險評估計畫」或「衛生管理報告」，經專業審核後才能營運。例如烤鴨店若在開業前，需通過公衛師簽證的「食品安全計畫」，包括食材採購、保存、分區處理與人員衛生等細節，便可在源頭降低污染風險。

豐原烤鴨店爆發食安意外，已遭停業。（資料照）

簽證與稽查並行

然而，簽證制度不能淪為紙上作業還有事前審核制度而已，還需與「平時稽查」並行，才能確保業者持續遵循規範。這需要三項配套：

1. 強化法制與責任：明訂公衛師對簽證負法律責任，並賦予查閱文件、平時可進入場域稽查、保全事證等權限。

2. 跨機關合作：建立通報機制，讓公衛師在發現風險時，可與衛生局、食藥署、檢調系統形成快速反應網絡。

3. 修法增權：修訂《醫療法》、《食品安全衛生管理法》等，明確賦予公衛師簽證與稽查權責，使其專業報告具行政決策效力。

從補破網走向前瞻治理

一次又一次的食安、醫療事件，都提醒我們制度疏漏的高昂代價。若仍停留在「事後補破網」，只會讓悲劇重演。建立公共衛生師簽證，並結合平時稽查，才能讓我國公共衛生治理從「補救導向」轉為「預防導向」。

立法院院會2020年三讀通過亞洲第一部「公共衛生師法」。（資料照）

這套制度也不應僅限於醫療與食品場域，更應擴及校園與職場，讓公衛師參與學校促進計畫或企業職業衛生與健康促進計畫執行的稽核，全面建構前瞻的公共衛生防線。

讓公共衛生師走上簽證制度，成為全民健康的守門員，才是實現「健康台灣」願景的關鍵一步。

（作者為台北市公共衛生師公會理事）

