曹興誠八不居士》「戰時嚇阻」是好棋高招

台灣要長治久安，當然要實現主權在民，完成正名制憲，永遠獨立於中共國之外，以免老是受到專制野蠻、「大一統」思維的糾纏。

◎ 曹興誠

「兩岸交流遠景基金會」執行長賴怡忠博士於九月6日表示，台灣應考慮設計「戰時嚇阻」，說服各國，倘若中國動武，即承認台灣獨立，令中國不敢妄為。

「兩岸交流遠景基金會」執行長賴怡忠博士表示，台灣應考慮設計「戰時嚇阻」。（資料照）

我認為這個主意極好。



台灣要長治久安，當然要實現主權在民，完成正名制憲，永遠獨立於中共國之外，以免老是受到專制野蠻、「大一統」思維的糾纏。

請繼續往下閱讀...

台灣遲遲不能完成國家正常化，主要是中共威脅說，我們這樣做，他們立刻就動武。

所以台灣人一直委屈忍耐，「保持現狀」，沒有去實現天經地義的獨立自決。

但如果這樣委屈忍耐，中共還要蠻悍動武、台灣當然就應該立刻完成正名制憲，並請美、日、歐盟給予承認。

我們應該順著這個思路，趕緊作好準備。否則事到臨頭，倉促之間怕來不及。

台灣公民人權聯盟於2023年3月舉行成立大會，發起人代表曹興誠（左四）主持揭牌儀式。（資料照）

民進黨如果不敢做、不肯做，那就由「台灣公民人權聯盟」的志工們來發起吧！

這個聯盟是我出資協助，於2023年3月成立的。先前一直推動司法改革；不過以後計劃放大目標，為台灣的長治久安而努力。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法