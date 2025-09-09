晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

曹興誠八不居士》「戰時嚇阻」是好棋高招

台灣要長治久安，當然要實現主權在民，完成正名制憲，永遠獨立於中共國之外，以免老是受到專制野蠻、「大一統」思維的糾纏。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/09/09 19:00

◎ 曹興誠

「兩岸交流遠景基金會」執行長賴怡忠博士於九月6日表示，台灣應考慮設計「戰時嚇阻」，說服各國，倘若中國動武，即承認台灣獨立，令中國不敢妄為。

「兩岸交流遠景基金會」執行長賴怡忠博士表示，台灣應考慮設計「戰時嚇阻」。（資料照）「兩岸交流遠景基金會」執行長賴怡忠博士表示，台灣應考慮設計「戰時嚇阻」。（資料照）

我認為這個主意極好。

台灣要長治久安，當然要實現主權在民，完成正名制憲，永遠獨立於中共國之外，以免老是受到專制野蠻、「大一統」思維的糾纏。

台灣遲遲不能完成國家正常化，主要是中共威脅說，我們這樣做，他們立刻就動武。

所以台灣人一直委屈忍耐，「保持現狀」，沒有去實現天經地義的獨立自決。

但如果這樣委屈忍耐，中共還要蠻悍動武、台灣當然就應該立刻完成正名制憲，並請美、日、歐盟給予承認。

我們應該順著這個思路，趕緊作好準備。否則事到臨頭，倉促之間怕來不及。

台灣公民人權聯盟於2023年3月舉行成立大會，發起人代表曹興誠（左四）主持揭牌儀式。（資料照）台灣公民人權聯盟於2023年3月舉行成立大會，發起人代表曹興誠（左四）主持揭牌儀式。（資料照）

民進黨如果不敢做、不肯做，那就由「台灣公民人權聯盟」的志工們來發起吧！

這個聯盟是我出資協助，於2023年3月成立的。先前一直推動司法改革；不過以後計劃放大目標，為台灣的長治久安而努力。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書