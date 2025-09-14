健康醫療網》面對早期肺癌術後復發風險 輔助性標靶藥物成關鍵

台大醫院外科部主任陳晉興指出，精準醫療已成癌症治療趨勢，早期肺癌術後能依據不同基因突變選擇合適的輔助治療，若為早期肺癌1A期，術後預後佳，只需定期追蹤，但從1B期開始，術後可能得面臨30%復發率，二期復發率則達60%，因此若為1B期以上，建議術後應接受輔助治療，其中若檢測為EGFR基因突變者，透過標靶藥物輔助治療，有效降低復發風險。

肺癌對於國人健康威脅不容小覷，發生率逐年呈現上升趨勢，除了早期無明顯症狀，部分肺癌病患確診早期肺癌後，仍得面臨復發風險，尤其期數越高，復發風險也隨之增加，因此，如何降低早期肺癌治療後的復發風險，成了新課題。

早期肺術後有復發風險 醫：輔助治療是關鍵

台大醫院外科部主任陳晉興指出，精準醫療已成癌症治療趨勢，早期肺癌術後能依據不同基因突變選擇合適的輔助治療，若為早期肺癌1A期，術後預後佳，只需定期追蹤，但從1B期開始，術後可能得面臨30%復發率，二期復發率則達60%，因此若為1B期以上，建議術後應接受輔助治療，其中若檢測為EGFR基因突變者，透過標靶藥物輔助治療，有效降低復發風險。

6成肺癌病患為EGFR基因突變 又以非吸菸女性居多

臨床上，肺癌分成不同類型，以小細胞肺癌和非小細胞肺癌為主，而在非小細胞肺癌中，肺腺癌佔70%，其中以EGFR基因突變居多；陳晉興主任解釋，EGFR基因突變是指EGFR這個表皮生長因子受體受到刺激，引發增生、分化等細胞反應，誘發癌症，而在台灣，超過一半肺癌患者屬於EGFR基因突變，且多發生於非吸菸女性。

標靶治療副作用可控性 必要可與醫師討論劑量

事實上，早期肺癌術後的輔助治療方式除了標靶治療，還有化學治療以及免疫治療，不同的藥物也都會有相關副作用，但標靶治療的副作用相對可控；陳晉興主任提及，標靶藥物可能會引起肝腎功能異常、腸胃症狀等副作用，當出現不耐受情況時，可與醫師討論調整劑量。陳晉興主任也提醒，輔助治療引起的副作用，仍依據不同患者的體質與病況而有所差異。

第三代標靶藥物降腦轉移風險 提供治療新選擇

陳晉興主任表示，早期肺癌患者術後接受化療，較無法達到預防腦轉移目的，但第三代標靶藥物在穿透血腦屏障表現較佳，目前臨床上，早期肺癌患者術後透過標靶藥物治療成功降低復發率已有許多個案，甚至曾有第四期肺癌患者已腦轉移，但追加手術並輔以標靶治療後，十年來仍控制良好，這也提供臨床醫師在治療上有更多選擇。

肺癌早期無症狀 早期檢查及早治療成關鍵

陳晉興主任指出，大部分早期肺癌都已能接受手術治療，從過去胸腔鏡手術需多個切口且切除範圍大，如今已走向單孔、無管的精準定位技術，另外也有達文西機械手臂輔助手術可以選擇，病患相對恢復快，但最怕就是病患等到轉移到骨頭、腦部等出現症狀時才就醫，這時都已進入晚期，因此，早期檢查及早治療仍是關鍵。

低劑量電腦斷層掃描揪早期肺癌 醫籲滿40歲民眾應定期篩檢

目前有低劑量電腦斷層掃描（LDCT）能及早揪出病兆，是早期肺癌篩檢的新利器；陳晉興主任提醒，政府今年已擴大五癌篩檢年齡與項目，其中也包括肺癌，只要女性40歲至74歲、男性45歲至74歲，且有肺癌家族史或50－74歲的重度吸菸者吸菸史達20包年，就可接受免費篩檢，不過考量臨床上，一半肺癌患者屬於無家族史也無吸菸史，因此建議滿40歲的民眾如有疑慮，可與醫師討論是否需進一步檢查，早期發現就能早期接受治療。

