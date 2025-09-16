綠學院》台泥三元電池廠火災案燒出保險業的秘辛

為了讓業界共同學習，我們先把對台泥的愛護之情放在心裡，將該案當成一個案例，藉這個機會跟你討論為什麼新聞要把保險經紀人牽扯進來，保險經紀人是在做什麼，以及對表後儲能的啟發。

◎綠學院編輯室

表後

“知其要者，一言而終。不知其要，流散無窮。｜《黃帝內經》

（取自貼文）

《表後儲能的報酬率IRR到底是多少？》這篇文章真的是神預言，才剛說完「下一篇，我們來談幾個要注意的風險」，台泥三元電池廠就發生嚴重火災。只是這種預言我們都不喜歡，眼睜睜看著2021年的嫌疑犯（註一）變成被告，心裡難受啊。

保險經紀人的角色與責任（Role & Responsibility, R&R）是什麼？

保險經紀人顧名思義，就是站在被保險人和保險公司中間的仲介角色。他與被保險人間屬於民法委任關係，被保險人選擇透過委任保險經紀人而非自行向保險公司投保，原因在於信任保險經紀人的安排，風險得以在保費經濟之前提下適當轉嫁。

保險經紀人的核心價值，在於站在客戶立場，提供完整的風險評估與最佳解決方案，他的工作責任具體就是下面這四件事，若沒有做好，可能構成專業責任疏失，需負擔相關法律責任：

1.充分揭露風險差異：明確告知客戶，若降低理賠限額，當損失超過上限時，須自負其差額。

2.量化情境分析：舉例模擬，如發生全廠火災，損失超過150億時，改限額30億將導致多少未賠部分。

3.提供替代方案：如提高自負額，或以天災風險模型為依據，降低天災理賠限額等方式，協助平衡保費與保障。

4.避免資訊不對稱：提醒客戶，技術預防措施與保險條件與保費間的關聯性，充分揭露客戶防火措施給保險公司知道，以確保保險公司承保條件與保費之合理性。反之，告知客戶保險公司對廠內技術預防措施的看法，是否有達到讓保險公司放心承保的程度。

從台泥三元電池廠火災案，我們共同學到的三件事

●學習點一：保單架構比總保額更重要

這次火災造成164億元損失，原本應可獲得逾百億理賠，卻因保單結構調整，最終僅獲22.65億元。為什麼保單結構要調整？因為採購想要省錢。總保額雖未變，但單次限額調降，導致大災難風險被低估。雖然大幅降低保費，但同時也徹底改變了風險承擔結構。

●學習點二：火險屬災難型風險

這類事故往往是全廠停擺級別，損失易突破單次限額。萬一牽涉到人命的損失，就更為複雜了。

●學習點三：資產保全等於生存能力

保險不僅是風險轉嫁，更是企業持續營運的重要防火牆，因此，你不應該讓採購人員負責談保險。我們必須很尷尬地承認，企業喜歡的績效管理將讓我們大家陷入絕境，少了82億元理賠缺口，企業必須自籌現金，影響現金流、信評、融資條件，甚至集團資本配置，這些都不是採購的KPI。這非常符合環境問題的特徵，所有人都一本正經地有很好的不做的理由，但最後大家都輸得一塌糊塗。

如何在風險與成本間取捨？

從投資到保險，這都是一個困擾人類上千年的問題。可惜的是，複雜問題沒有簡單的答案，但這三件事是你可以思考的：高風險產線應保留較高單次限額，避免巨災斷層；透過「分層再保」降低總保費，但保留大災難保障；保費應與企業風險承擔能力相符，而非單純壓低支出。

對表後儲能的啟發

這樣你就理解為什麼表後儲能保險迄今未有全體適用的方案：

1.表後場域系統複雜，營運方式繁複，且很依賴表後負載的營運狀況。一般案場大約7-10年回本，在關稅戰的步步進逼下，有多少工廠能撐過7-10年？

2.單一案場規模小，且案場間風險態樣不同

3.表後儲能包含安規、消防法規不明

在台泥三元電池廠火災之後，表後儲能的保險只能暫時先這樣處理：

●暫時可採取的行動一：以專案方式與保險公司洽談，但可能面臨的狀況是保費高、自負額高、無法足額承保等狀況

●暫時可採取的行動二：保險會涉及銀行貸款，透過適度溝通，讓銀行團了解保險公司對風險的觀點，以爭取合理貸款條件

●暫時可採取的行動三：協同設備商與保險業者溝通，說明營運、維運計畫，與風險控管機制，讓其能向核保、再保單位溝通更佳的保險條件

這聽起來很令人沮喪。沒錯，這也是為什麼我們要支持願意投入綠色產業的公司包含台泥，以及行業內的綠色工作者，知其要者，一言而終。

（註一）請見《513大停電後忙炒股？專家叮嚀投資儲能前應詳閱電池爆炸說明書》和《513大停電後忙炒股？專家叮嚀投資儲能前應注意這個核爆級風險》

