林健正專區》社區大廈公共設施及實坪制 改革之路需謹慎前行

現行《公寓大廈管理條例》將法定停車空間列為共用部分，車道面積被計入公設（大公），導致未購買車位的住戶也需負擔車道面積成本。內政部計畫將停車空間（含停車位、車道及必要空間）調整為「專有部分」，並推動增訂公設面積的合理標準。然而，此項改革涉及層面複雜，實需審慎評估其可能產生的連鎖效應。

◎ 林健正

長久以來，建築相關的法令規範不明確，民眾購屋常衍生公設分配不公平、灌虛坪等交易糾紛。其中公設分配不公平的癥結在於停車場車道分配方式不一，而虛坪通常係指不需使用、非必要、利用免計容積過度設計（如機電設備及管委會使用空間）做為承購住戶（以下簡稱住戶）應分攤之公共設施面積，因此社會對於實坪登記的呼聲不斷。

內政部次長董建宏表示，內政部推動住宅三大政策，包含老宅延壽與擴大自主都更、虛坪改革，以及近零碳建築。（內政部提供）

日前媒體報導內政部將研議修法，針對停車空間登記問題進行「虛坪改革」，此舉引發社會廣泛關注。現行《公寓大廈管理條例》將法定停車空間列為共用部分，車道面積被計入公設（大公），導致未購買車位的住戶也需負擔車道面積成本。內政部計畫將停車空間（含停車位、車道及必要空間）調整為「專有部分」，並推動增訂公設面積的合理標準。然而，此項改革涉及層面複雜，實需審慎評估其可能產生的連鎖效應。

社區公設的歷史演進與意義

觀察台灣住宅發展歷程，可以清楚看到公設比例的時代變遷軌跡。1970年代興建的無電梯公寓或國民住宅，公設比例約20%，主要包含樓梯間及防空避難室等基本設施。到了1990年代，大樓建築的公設比例提升至30%，增加了電梯、停車場、大廳及管理中心等現代化設施。現今新式大廈公設比例普遍超過35%，社區公共空間日趨完備，涵蓋接待大廳、交誼廳、健身房、圖書室、親子教室等多元設施，這樣的發展歷程代表著空間觀念的顯著進步。

內政部研擬改革「虛坪」，主要針對停車位車道、免計容積項目等兩大項進行檢討。（資料照）



現代化社區應具備完整的室內外公共空間，體現資源共享與使用者付費理念，提升空間使用效率。這些社交、休憩與運動空間不僅提升生活便利性，更能培養鄰里關係，凝聚社區向心力。從都市計畫角度觀察，工業城市的公共設施用地占比約30%，宜居城市約40%，若要實現花園城市理想，公共設施占比需達50%。現代社區大樓35%以上的公設比例，與都市計畫公共設施比例理念相符，確實有助營造宜居環境。

都市計畫法第45條規定：「公園、體育場所、綠地、廣場及兒童遊樂場，應依計畫人口密度及自然環境，作有系統之布置，除具有特殊情形外，其占用土地總面積不得少於全部計畫面積百分之十。」既然都市層級需要確保基本的公共設施比例，那麼公寓大廈管理條例是否也應有對應條款，例如明訂交誼廳、健身房、韻律教室、圖書閱覽室、兒童遊戲室等室內公設比例的最低門檻？這些正是攸關社區居住與生活環境品質所不可或缺的空間元素。

現代公寓大廈林立，公設比成爭議話題。（資料照）

然而，部分建案公設比高達45%，若非公設應有盡有的豪宅，就可能涉及灌虛坪數，例如不計容積的空間極大化、過度開挖地下室大量增設停車位。這種現象不僅增加購屋者的負擔，也偏離了公設應有的合理性與必要性原則。

現行法令規定與實務問題

停車位可分為法定停車位、增設停車位及獎勵停車位三類。停車位登記制度經歷了重要的演變過程。依現行《公寓大廈管理條例》第58條規定，起造人或建築業者不得將共用部分（包含法定空地、法定停車空間及法定防空避難設備）讓售予特定人或為區分所有權人以外之特定人設定專用使用權。

在民國80年9月18日以前，法定停車位可獨立登記建號並單獨買賣，但此後內政部函令規定法定停車位必須登記為共有部分，自此不再有獨立權狀存在。值得注意的是，獎勵停車位原本是內政部為鼓勵增設停車空間而設立的制度，開放提供給不特定公眾使用，但建商竟將之當作共有部分出售給住戶，產生使用上的疑義，後經監察院糾正，於101年12月31日起取消相關辦法。

現行實務中，停車位產權登記採取複雜的混合方式。首先將共有部分中的停車位空間劃出，再依每一停車位應分擔比例，分配登記給擁有停車位的住戶，作為約定專用部分。停車場扣除停車位後的車道部分與其他公共設施，按區分所有建物專有部分面積比例分擔，再與停車位共同持分部分相加，即為該建物共有部分的持有比例。由於停車位所有權與其他公共設施混合登記為共有持分，以致一般人不易區分其差異。

完全共用制方案，停車場不分停車位與車道，均由各住戶共同持有。（資料照）

這種登記方式衍生的核心爭議在於公平性問題。停車場的車道列為共有部分，由全部的住戶共同持分，對沒有購買車位的住戶而言確實不公平，因為他們必須負擔車道面積卻無權使用停車設施。反之，擁有多個停車位的承購戶，其車道持分比例並未相應增加，某種程度上確實占了便宜。更有甚者，購買車位的承購戶可能面臨「雙重付費」的困擾，既要支付停車位費用，又要分攤車道面積成本。

改革方案的深度思辨

若將停車位改為專有部分，雖可解決現有的公平性問題，但必須審慎考慮其可能產生的複雜變數。首先是市場炒作風險，當停車位可以在公開市場單獨買賣時，勢必推高停車位價格，住戶恐將面臨買不到停車位的困境，這對社區的長遠發展並非好事。其次是社區管理問題，若允許外部人士持有停車位，將對社區環境品質與安全管理造成衝擊，破壞社區的整體性與安全性。第三則是法令適用的複雜化，需要重新檢視相關法規的適用性，可能讓原本已經複雜的制度更加繁瑣。

從使用者付費原則進行更深層的思辨，我們不禁要問：若未使用交誼廳、健身房等設施的住戶可以拒絕負擔相關費用，那麼這個邏輯是否也適用於停車場？如此一來，社區公設的概念將面臨根本性的動搖，問題恐將更加複雜化。內政部是否已經充分考慮到這種連鎖反應的可能性？

值得深思的是，停車場作為社區基礎設施具有其特殊性。若各住戶都搭配停車位，無論是供自用、出租或訪客使用，都能讓問題相對簡化。更重要的是，有停車場的社區相對提升整體房價，所有住戶都是受益者。停車場列為共用部分並登記所有權，成為住戶個人資產，在住宅買賣時均計入房價，住戶並沒有實質吃虧。

務實的改革建議

考量任何改革都應避免讓簡單問題複雜化，共有部分不可單獨買賣的立論相對穩固，改革實不宜走回頭路，避免過去從專有到共有，未來再回到專有的反覆變動。我們樂見內政部勇於提出「虛坪改革」的魄力，限定停車位及公設比的合理範圍，並考慮以下兩種可行的解決方案。

第一種是搭配式約定專用停車位方案，讓每一住戶搭配一個約定專用停車位，車位與車道由各住戶共同持分，多餘的停車位為共用停車位，由管委會負責出租，按月或按季收取租金。此方案基於房屋買賣的公平性考量，符合住宅市場實務運作，但恐有不得讓售設定專用等合規疑慮，必須修法解套。

社區大廈公共空間日趨完備，涵蓋接待大廳、交誼廳等設施。（資料照）



第二種是完全共用制方案，停車場不分停車位與車道，均由各住戶共同持有，所有車位均為共用，每年由有需求的住戶抽籤選取停車位，並繳交使用費，據以落實公設共有及使用者付費的原則。此方案完全符合現行《公寓大廈管理條例》第58條的規定，無需修法即可實施。

無論採用何種方案，法令都應該禁止將包括停車位等共同部分讓售予區分所有權人以外的特定人，或為其設定專用使用權等有損害區分所有權人權益的行為，杜絕現今有非住戶直接購買停車位的情形。

更值得關切的是，如果停車位可以拿到公開市場銷售，就會一如前述，產生住戶與非住戶競標的現象，並把停車位價格炒高，甚至衍生住戶找不到停車位的後遺症。從人性面來思考，地下層依法不計容積，再加上有市場需求，若法規不做任何限制，形同鼓勵建商開挖到地下五層、六層，甚至七層，大幅增設可銷售的停車位，藉此貢獻總銷售額。這種做法顯然樂了建商，卻苦了購屋者，也背離了合理公設比例的初衷。

結語

社區公共設施攸關居住品質，一群人共同生活在一起，大家願意撥出部分空間供共同使用，讓社區擁有接待大廳、交誼廳、會議室、圖書室、健身房等公共設施，確有其必要性。由住戶負擔其興建費用，完全合情合理。適度的公設比例不僅提升生活便利性，更能營造宜居的居住環境。

改革應該把握幾個重要原則：維護社區整體利益，避免外部炒作影響住戶權益；確保公平性，合理分攤公設成本與使用權利；簡化而非複雜化制度，讓法規更清楚易懂而非增加爭議；採取循序漸進方式，重大制度變革需要充分溝通並評估影響。

在追求「實坪制」的同時，更應思考如何在適法性、公平性、實務面與社區整體利益間取得平衡，避免改革過程中產生更多爭議與問題。內政部的「虛坪改革」立意良善，但執行時應更加謹慎，充分評估各種可能影響，確保改革真正符合全民利益，而非讓原本單純的問題變得更加複雜難解。

（作者為國立陽明交通大學退休教授、台灣產業科技推動協會副理事長、台南市樹谷園區產業協進會秘書長）

