有志一「童」》新加坡AI戰略藍圖 七大支柱構築亞太樞紐

◎ 童振源

憑藉靈活的政策設計、持續的基礎設施投資、產學研合作平台，以及國際合作的強大能量，新加坡正積極將自己定位為亞太地區人工智慧（AI）創新與應用的核心樞紐。2024年，Tortoise Global AI 指數將新加坡列為全球第三，僅次於美國與中國，堪稱「小國大智慧」的最佳註解。

新加坡正積極將自己定位為亞太地區人工智慧（AI）創新與應用的核心樞紐，圖為新加坡的金融中心萊佛士坊街景。（法新社檔案照）

政策推動的連續性

新加坡的AI發展並非曇花一現，而是一場延續近十年的系統工程。2017年，政府啟動「新加坡人工智慧計畫」（AISG），由國家研究基金會投入1.5億新元，為AI的研發與應用奠下根基。

2019年，政府發布《國家人工智慧戰略》，明確劃定交通、市政、醫療、教育與邊境管理五大領域，透過產官學協作推動AI普及，並設定2030年建構「智慧國家」的願景。

（取自貼文）

當生成式AI於2023年席捲全球時，新加坡再次展現應變速度，於年底推出《國家人工智慧戰略2.0》。這份藍圖將AI視為與電力、網路並列的基礎性技術，並以「卓越」與「賦權」為雙重目標，提出十五項行動計畫。無論是將AI人才擴充至1.5萬人、建設高效能運算設施、推動卓越中心、加速公共數據開放，抑或打造可信監管環境，都展現全面推進的決心。

更值得注意的是，新加坡正在研發支援十一種東南亞與南亞語言的「SEA-LION」大型語言模型，回應區域多元語境需求，進一步鞏固其亞太領導地位。

根據2024年財政預算，未來五年將投入逾十億新元推動AI發展，其中五億專用於算力建設，三億投向國家量子戰略，金融管理局亦撥出一億新元強化AI與量子在金融領域的應用。同年10月，「智慧國家2.0」計畫正式啟動，進一步強調AI在政府服務中的應用，並同步推出「AI for Science」跨領域研究計畫，投資額高達1.2億新元。

治理作為競爭力

2019年，新加坡率先在亞洲提出人工智慧治理框架，奠基於「公平、倫理、問責、透明」四大原則。2022年，政府推出「AI Verify」工具，協助企業檢測模型合規；2023年則與美國建立合作夥伴關係，推動標準互認。隨後成立的「AI Verify基金會」，更吸引Google、Microsoft、IBM與AWS等跨國企業加入，使新加坡在全球AI治理舞台上舉足輕重。

治理成效亦見於國際評比。根據Salesforce，2024年新加坡在全球政府AI就緒度指數中以84.25分名列世界第二，僅次於美國。其中「數據與基礎設施支柱」達93.14分，「政府支柱」則高達90.96分，展現制度設計與公共投資上的優勢。

（取自貼文）

然而，2023年政府就緒度指數為86.5分，遠高於企業就緒度的53.6分，顯示AI在商業採用仍有限。不過，已有53%的新加坡企業將AI納入核心流程，遠超全球平均，另有41%企業處於探索階段，潛力龐大。

產業的加速滲透

政策動能正逐步轉化為產業動能。根據Statista，2022年新加坡AI市場規模約6.5億美元，預計2025年將近倍增至12.4億美元，並於2031年成長至49.8億美元。

（取自貼文）

金融業是AI應用的領頭羊。星展銀行全球4萬員工中，有1萬名資訊科技人員，部署超過800個AI模型，2024年創造價值達7.5億新元；華僑銀行則開發「OCBC GPT」，讓3萬名員工將生成式AI融入日常工作。

醫療領域同樣蓬勃：

新保集團推出「Note Buddy」輔助醫師撰寫臨床筆記；國大醫療體系開發「RUSSELL-GPT」以減輕醫護文書負擔；國家眼科中心則以「SELENA+」篩檢糖尿病視網膜病變，AI已深度融入臨床。

交通、物流與製造業亦積極應用：

陸路交通管理局利用AI優化號誌與巴士調度；新加坡港務集團推出「OptETruck」降低碳排放；「製造業AI卓越中心」推動品質檢測與供應鏈管理。

（取自貼文）

人才與研究的基盤

人才培育始終是新加坡推動AI的核心任務。政府於2023年底設定目標，計畫將AI專業人才規模在未來數年內擴增三倍，達到1.5萬人，並推動自中學至碩士的全方位AI教育普及。

在職涯轉型上，AISG推出的九個月全職「AI學徒計畫」，讓學員直接參與企業專案，透過實戰累積經驗，完成由專業人士到AI工程師的轉換，特別適合職涯中期專業人士的再發展。同時，在國際人才引進方面，新加坡透過「科技准證」與「卓越人才准證」積極網羅全球菁英，進一步壯大其AI生態系。

在教育普及與產學合作層面，新加坡資訊通信媒體發展局與AISG合作推出「AI for Everyone」免費課程，將AI基礎知識帶入社會各年齡層。教育部則攜手企業推動「AI加速碩士計畫」，投入七百萬新元以縮短培養週期，並規劃至2028年前建立100個AI卓越中心，讓企業成為人才培育與研發實驗的重要場域。

至於研究能量，新加坡的表現亦不容忽視。2023年，AI相關學術論文數量達7,185篇，較2014年幾乎翻倍。根據 Tortoise Media 的全球評比，新加坡以25分排名第三，僅次於美國（100分）與中國（54分），凸顯其在國際AI舞台上的戰略地位。

國際合作與新創活力

新加坡深知，在AI競賽中唯有國際合作方能保持領先。近年來，它與美國、英國、澳洲、以色列等國建立合作關係，涵蓋人才交流、數據共享與安全測試。亞馬遜、微軟、谷歌、NVIDIA等巨頭持續加碼投資資料中心，使新加坡2024年資料中心市場規模達41.6億美元，不僅成為亞太算力重鎮，也為新創提供舞台。

（取自貼文）

中國企業如阿里巴巴與華為亦在新加坡設立實驗室與研發中心，推動雲端AI服務與聯合創新，加速亞太企業採用AI解決方案。

同時，新加坡積極推動人才與研發合作。AWS承諾2024至2026年間每年培訓5,000名新加坡人掌握雲端與AI技能（「AI Spring」計畫）；微軟亞洲研究院與新加坡科技研究局（A*STAR）、新加坡國立大學及南洋理工大學合作，開發預防醫療AI解決方案，並推動「明日之星實習計畫」；NVIDIA則與新加坡理工大學共建AI卓越中心，展開超過10項合作案，共同推動人才培育與應用研發。

新創生態亦快速成長。2014-2023年間，新加坡吸引74.9億美元的AI創投投資金額；至2024年8月，累計風險投資超過84億美元，占東協總額的75%。 截至2024年9月，新加坡已有逾1,100家AI相關新創企業 ，形成東南亞最密集的AI創新生態系。

（取自貼文）

根據OECD，零售數據分析公司Trax（投資10.7億美元）、汽車交易平台Carro（6.5億美元）、軟體開發商Advance Technology（6.4億美元）均為AI新創公司代表案例。政府亦透過「百項實驗」（100E）計畫協助企業以AI解決實際問題，並於2024年與NVIDIA及Tribe合作成立「點燃人工智慧加速器」，為新創企業搭建進入市場與鏈接國際的跳板。

結語：七大支柱成就「小國大智慧」

從政策藍圖到治理框架，從產業應用到新創活力，新加坡在AI發展的各面向均展現領先優勢。其成功並非仰賴單一因素，而是源於系統性戰略：清晰的政府願景、堅實的基礎設施、活躍的市場動能、充沛的創投資本、頂尖的科研實力、負責任的治理架構、及強韌的國際合作網絡。這七大支柱交織出新加坡AI的宏大藍圖，也成就了「小國大智慧」的典範。

（作者為我國駐新加坡代表）

