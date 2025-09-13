自由開講》抗日先烈是中華民國國軍 不是共匪

◎小小公務員

1937年盧溝橋事變開啟了中華民國國軍8年抗戰，國軍英勇抗戰並承擔了絕大部分正面戰場，包含淞滬會戰、台兒莊戰役、武漢會戰、長沙會戰等大型會戰。中華民國國軍死亡將士超過300萬人，而中共武裝的直接戰損按中共官方估計也不過12萬左右，中共戰略口號是 「一分抗日，二分應付，七分發展」，也就是抗日只是手段，目的是壯大自身力量。

中國紀念抗戰勝利80週年，9月3日在北京天安門廣場舉行大閱兵。 （美聯社檔案照）



不僅如此，根據國民黨的史料報告（如《中國抗戰八年報告》等）共軍還會在國軍抗日時在背後伏擊國軍，殺害官員，劫掠百姓，有多少的英勇的國軍葬身於假裝要抗日的共軍槍下。即使是抗戰結束之後共軍仍一面攻擊國軍，一面利用政治宣傳滲透國民黨，許多相信共產黨的國軍將領投降後鬱鬱而終甚至死於非命，無數的國軍投降後被送到韓戰成了無聲的犧牲品，然而這段悲傷的歷史，被中共無情的抹殺，中共93閱兵更是淹沒英魂的吶喊，只留下被改寫的光榮。

然而現在的國民黨不僅對中共的篡奪歷史噤聲，還跟中共持續的眉來眼去，不但是荒腔走板，更無異是背叛先烈的犧牲，對於現在的國民黨從過去的期待已轉為失望甚至是唾棄。

總統賴清德於93軍人節表示，台灣人民熱愛和平，台灣也不拿槍桿子紀念和平。（資料照）

至於賴總統93軍人節演講，雖然不至於像國民黨批評得這麼誇張，但我認為確實顯有不足，我能理解賴總統的立場，無論是從台灣歷史層面或者是外交層面，但身為中華民國總統，您有責任承載114年的歷史，其中也包含對日抗戰。

台灣人要勇敢面對中華民國的歷史，她有國民黨創國的決心、英勇的抗戰，有國民黨的腐敗和對台灣人的迫害，有台灣人的努力爭取民主自由和民進黨的崛起，歷史不是為了恨而是為了成為更好的國家，紀念為抗日而犧牲的英雄不是為了仇日，而是對為國家犧牲的英雄表示認同和尊敬，我的國族認同很簡單，我是台灣人，我的國家叫中華民國。

（作者為公務員）

