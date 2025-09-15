自由開講》國家認同、民主法治 檢驗政黨的指標

◎ 林正二

大罷免後，台灣人民即將面對2026九合一縣市長、地方民代選舉以及2028總統與立委大選。「國家認同、民主法治、公平正義、進步價值」是國人檢驗朝野政黨與政治人物、選賢與能的重要指標。首先從最重要的「國家認同」意識，來檢驗朝野政黨。

中共領導人習近平主持九三大閱兵，慶祝抗戰勝利，並對外展示可能會侵奪台灣的先進武器。抗戰勝利是國民黨政府的功勞，現在被中共掠奪走了，藍營竟不敢哼一聲，甚至該黨前主席洪秀柱等人，還出席中共舉行的九三大閱兵、為虎作倀，也不敢批判！

國民黨前主席洪秀柱現身天安門城樓，站在中國前國家副主席王歧山後面。（資料照，圖擷取自微博）



對此，賴政府除了已譴責洪等人以及中國的窮兵黷武、威脅台灣與亞太和平外，如能抨擊中共不應纂改歷史，並公開表示抗戰勝利是當年國民黨政府領導中國人民抗日八年的功勞，除能表現不分黨派的大氣，團結「中華民國」反共保台派鷹爸等正藍軍外，亦能藉此凸顯國民黨已失去了昔日的「反共」黨魂，認賊作父！

國民黨失掉政權後，為了聯中制綠，已從往日的「反共親美」逆轉為「親中遠美」，不僅沒有中華民國台灣的國家認同共識，藍委還一再配合中共弱台的策略，亂刪大動國防、經建等預算，似乎寧願中國統台，也不願有強烈國家認同意識的本土政黨帶領台灣往前邁進。

民主法治方面，國民黨先前為了因應公民團體發動的大罷免，竟然以大量的死人連署等偽造文書，要以罷免綠委反制民間的大罷免運動，導致全台很多國民黨幹部被收押偵辦。大罷免未過，國民黨主席朱立倫竟要求賴清德總統釋放柯文哲以及被拘押偵辦的黨工，目無法紀到極點。

而前幾天民眾黨主席黃國昌率眾在總統官邸附近違法抗爭，抗議賴總統拘押柯文哲，要求釋放柯；黃與黨員不僅衝撞員警、踩在他們頭上翻滾，還勒住警察脖子，破壞法治、踐踏民主莫此為甚！台北市警察的大家長蔣萬安，面對民眾黨對北市員警的侮辱、破壞社會秩序，為了藍白合的政治利益，竟然犧牲警察與市民的權益，不敢譴責黃國昌，反而說要顧及柯的人權，被民眾黨綁架得死死的、顛倒是非到極點！

然而，日前台北地院以證據已鞏固、不怕柯串供的理由，裁定柯以七千萬元交保，足證柯案跟賴總統毫無關係，司法是獨立自主的，但台灣的民主法治已被藍白踐踏的不成形！

民眾黨8月底舉行走讀，黨主席黃國昌被拍到疑似勒警。（資料照，圖擷取自民眾之聲YouTube）



相對藍白的踐踏法治，當初民進黨的街頭抗爭運動，是為了國會全面改選、總統直選等，向國民黨獨裁政權爭取台灣的自由民主；雖然當初綠營為了民主而抗爭，正義凜然，但也不會像民眾黨員與黃國昌一樣踐踏警察、勒住警察脖子，羞辱警察！

至於公平正義，雖然綠營近年也有一些沒有理念、權力薰心的從政者，但比起藍營，民進黨還是比較多有理想、正義感，關心中下階層的政治人物。相對民進黨，大部分藍營立委與縣市首長，幾乎都跟地方財團、權貴與派系有密切關係，藉由政治權力謀取利益，再透過雄厚的財力或財團派系的支持贏得選戰，形成龐大的共生利益集團，而忽視民生疾苦，比較沒有公平正義的理念。

國民黨是論資排輩的威權政黨，藍營近年附和中共的行為，反映了該黨跟中共同樣的威權主義本質，缺乏尊重人權、個體發展與多元文化等進步價值。這正是已故余英時大師所說的欠缺人文素養，亦即國民黨黨國一體的本質，在台灣已民主化的環境下，仍然無法改變其威權思想，沒有尊重人的價值理念，跟中共的極權思想不謀而合，同聲一氣。

民眾黨也不遑多讓，竟然沒有黨員敢公開指責黃國昌的違法亂紀與柯文哲的貪污枉法，盲目地被黃帶領到禁止集會遊行的地檢署前與總統官邸附近，違法抗爭聲援貪污犯柯前主席，實在令人悲嘆！

相對藍白的保守陳腐，民進黨是具有強烈進步價值的政黨，是亞洲首位讓同性戀婚姻合法化的執政黨。

台灣要成為成熟進步的優質民主國家，國人必須以上述的國家認同等四項指標，詳實檢驗朝野各政黨與政治人物是否有達標，藉此擇選有理念的政治人物為民代以及地方首長與國家領導人，才能讓台灣往前邁進、永續發展。

（作者為退休駐美外交人員）

