評論 > 社群

名家分享~James Jseng》台灣的太平天國

二十一世紀了，台灣還是個人均GDP超過四萬美金的科技大國，可惜遇到個妖言惑眾的小丑，整個社會卻顯得如此脆弱，實話沒人要聽，謊言四處流竄。
2025/09/09 15:00

◎ James Jseng

9月7日，天象異變，同時出現「月全食」跟「血月」，9月8日，那個人就被交保放了出來，我還以為古時候的「欽天監」是個多麼了不得的職位，沒想到這星象與禍福之間的關係卻是這麼明瞭，這麼簡單。

前台北市長柯文哲交保，步出法院後發表談話。（記者陳逸寬攝）前台北市長柯文哲交保，步出法院後發表談話。（記者陳逸寬攝）

二十一世紀了，台灣還是個人均GDP超過四萬美金的科技大國，可惜遇到個妖言惑眾的小丑，整個社會卻顯得如此脆弱，實話沒人要聽，謊言四處流竄。

然後我腦海裡就一直響起「太平天國」這四個字，後來稍微琢磨，台灣這股妖風跟當年的太平天國還真的有那麼一點神似，如果台灣命中註定，也需要遭此一劫，那只能祈禱百姓有福，能少遭磨難。

太平天國的發起者洪秀全從頭到尾就根本對所謂的基督教義一知半解，只是看過一本傳教的小冊子《勸世良言》，科舉落第之後大病一場，病後便開始宣稱自己見過「異象」，在1844年帶著表親馮雲山到窮困的廣西紫荊山地區傳教，一開始當然無人聞問，洪秀全看狀況不妙，便留下馮雲山一人繼續傳教，自己回家去「深造教義」。

科舉落第的洪秀全靠一張嘴瞎掰，建立太平天國。（取自貼文）科舉落第的洪秀全靠一張嘴瞎掰，建立太平天國。（取自貼文）

到了1847年，應該連洪秀全自己都不敢相信，馮雲山自己一人傳教的結果，居然搞成了，而且因為他「在紫荊山一帶，熱心傳教，成績頗大，至多人信教，甚至有全家全族來領受禮拜者，未幾，遠近馳名，而成為拜上帝會」，這時候的洪秀全才又回到紫荊山區，而且這經過馮雲山的刻意「造神」，讓洪秀全開始享受他成為教主的光環。

1850年4月3日，拜上帝會組織逐漸擴大，洪秀全於平在山祕密穿起黃袍，正式就任太平天王，同年年底11月4日，金田、花洲、陸川、博白、白沙等處的拜上帝會眾同時舉旗，宣佈起義，對，負責傳教的都是別人，只負責畫虎爛的他，現在他還開始當上了皇帝。

更好笑的是，太平天國有很多的「天王」，太多了我們不一一去講，這些所謂天王，有好幾個都是偷學洪秀全，你說你見過異象，自己是天父的次子，耶穌的弟弟，那我也來降乩，說我是天父的表弟，二叔，還是什麼遠房親戚的，不管，反正有降過乩的，通通變成了「天王」，以前以為這種故事只會發生在民智未開，窮鄉僻壤，真的沒想到現在台灣教育普及，還是會有這樣一群神經病。

真正最慘的，是信仰太平天國的老百姓，太平天國的統治下，民眾家庭被強制分離，尤其是男女之間，實施「聖庫制度」「有錢同使，無錢同使」所有民眾的財產，包括糧食、金錢、衣服等，都必須上交給公家的「聖庫」，統一由公家分配，真正的做到所謂共產。

然後夫妻、父母與子女之間被迫分離，日常生活中不得相見，割斷家庭親情，讓民眾全心全意地效忠於「天國」和「天王」，而同一時間，那些「天王」卻納妾成風，而且成千上百。

沒錢，沒老婆，只有天國跟天王陪你，這真的不是在描寫小草，而是在描述太平天國的老百姓，而且這些老百姓還通通得去幫太平天國當兵，1853年3月，太平天國攻克南京，躊躇滿志準備進發北京，清朝幾乎動用一切資源，元氣大傷，最後還是在湘軍、淮軍等地方武裝力量的支援下，逐步對太平軍進行圍剿。直到1864年，湘軍攻破天京，洪秀全病逝，太平天國才正式滅亡。

那些所謂天王，耶穌的弟弟，靠著半本經書，妖言惑眾，作威作福，本就死有餘辜，可憐的是太平天國裡面的老百姓，就算是落草為寇，至少也圖個金銀珠寶，但他們卻是聽信妖言，沒錢沒老婆，只能一股勁往前衝，整起事變，歷經十餘年圍剿，付出生命代價的老百姓超過兩千萬，他們到底是為了什麼？他們的犧牲到底是為了誰？

居然，就是為了洪秀全一個人的爛夢而已，靠一張嘴瞎掰，就掰出了個太平天國，科舉落第，大病一場，說自己是天父的次子，耶穌的弟弟，這樣也有人信？說自己清清白白，卻在市長辦公室一邊騎腳踏車一邊收下三百萬，去妙天那邊讓橘子拖走一千萬，這樣說自己因為乾所以淨，這樣也有人信？

妙天在偵查期間已具結作證曾給柯1000萬元。（資料照）妙天在偵查期間已具結作證曾給柯1000萬元。（資料照）

這個人就是台灣的劫難，如果台灣過不去這一關，我們又能說什麼呢？只能說阿彌陀佛，老天慈悲，是台灣人自己蠢自己笨，求求老天爺，不要讓台灣生靈塗炭。

本文經授權轉載自James Jseng臉書

