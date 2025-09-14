晴時多雲

自由開講》疑美論是假議題 靠攏中國才是真威脅

2025/09/14 20:00

◎ 宗正直言集

近來網路上流傳不少「疑美論」的社群農場文章，甚至有立委提出「棄美論」，試圖帶風向說美國正在掏空台灣，把台積電技術、人才、供應鏈整座搬走。聽起來驚悚，但若從產業第一線的角度檢視，這種說法與事實背離甚遠，筆者身為半導體業內人士深覺必須澄清，否則將陷台灣產業與經濟於險惡困境。

一、台灣仍是台積電的核心基地

截至 2024 年底，TSMC 全球員工超過 8.4 萬人，其中 超過 87% 在台灣。二奈米（N2）先進製程明確規劃於新竹與台中投產，2025–2026 即將量產。亞利桑那與熊本廠的進度，分別在 N4、N3 與成熟製程，定位是「補強」而非「取代」台灣最先進的技術留在本土，這是台積電與政府反覆重申的政策。

自由開講》疑美論是假議題 靠攏中國才是真威脅根留台灣，台積電先進製程明確規劃於新竹與台中投產。（資料照）

二、台積電的客戶結構，決定了國際化布局

2024 年北美市場營收佔比約70%。蘋果、輝達、超微等核心客戶都在美國。從商業邏輯來說，為主要客戶在地設廠是必然策略，這與「被迫掏空」毫不相干。若台灣選擇與美國切割，才會導致訂單流失、股價下跌，這才是真正的風險。

三、CHIPS 法案不是「交出機密」

CHIPS法案（晶片法案）的設計是補貼在美投資，並限制資金與技術流向中國。美國商務部在 2021 年曾要求供應鏈資訊，TSMC 已公開澄清未交出敏感客戶數據。至今沒有任何證據顯示台積電被迫交出製程機密。相反的，真正常見的「技術掏空」，是中國透過「千人計畫」或紅色供應鏈，系統性挖角與竊取知識產權。

四、外匯存底是金融穩定，不是被「吸血」

台灣外匯存底超過 5,000 億美元，投資於美債等高安全性資產，這是國際慣例，用於維持匯率與金融穩定。若把外匯去投入高風險投資，或交給中國市場，才是真正的國安風險。

五、歷史經驗告訴我們：台灣靠的是國際合作，而不是鎖國

1976年工研院引進RCA技術、1987 年政府與飛利浦合資成立 TSMC，台灣半導體從一開始就是國際合作與分工的成果。沒有美國的EDA工具、沒有荷蘭的ASML EUV設備、沒有日歐的高純度材料，台積電不可能獨立完成最先進製程。這不是依賴，而是互相信賴的產業價值鏈。

中科的7奈米廠區，是台積電獲利金雞母之一。（資料照）中科的7奈米廠區，是台積電獲利金雞母之一。（資料照）

我們必須提醒：有人說美國要「搬空台積電」，但別忘了，真正公開大肆嚷嚷說要「買下台積電」的，是中國紫光。結果紫光自己先倒閉，負責人很被鬥到判刑，倒成了國際笑話。誰才真的想掏空台灣，其實一目了然。

再次重申，近期看到社群上傳遞許多「疑美論」、「棄美論」的詭異論述，真的不得不說這是一種認知作戰，把台灣賴以起家的供應鏈國際分工與韌性供應鏈規劃，包裝成「被掏空」的假議題。

台積電的2奈米（N2）晶片市場需求更高，示意圖。（彭博檔案照）台積電的2奈米（N2）晶片市場需求更高，示意圖。（彭博檔案照）

但事實是，美國是台灣半導體最大市場、最大客戶群，也是最關鍵的技術來源。台灣與美國的產業合作，是互補與互賴，而非誰掏空誰。

真正的威脅不是來自美國，而是中國長期的統戰、技術竊取與軍事威脅。台灣要更清醒：我們要珍惜民主盟友深化關係，鞏固國際互信共榮，持續強化台灣公民共識。只有這樣，台灣才不會被「疑美論」的假議題誤導，而是站穩腳步，迎接更長遠的未來。

（作者為IC設計公司執行長、國立臺北大學企業管理學系系友會秘書長、企管博士候選人）

