自由開講》阿北交保有感 前外交官帶路遊賓州監獄

◎ 林正二

柯文哲以7千萬元交保獲釋出來， 發表談話炮轟北檢一年來都沒查到什麼，把台灣的司法摧毀殆盡， 並稱京案是冤獄，嘲諷民進黨與賴總統。 但是已有多位證人證實柯確實收受多筆巨款，這些錢去向不明， 柯雖然表示他會檢討反省自己，但也沒針對收錢事說明清楚， 只會顧左右而言他，轉移目標。



最近一個多禮拜，隨著阿北被羈押快滿1年，可能獲准交保出來， 媒體無不刊載柯在看守所的生活情形。據媒體報導， 阿北埋怨每天睡在臭不可聞的馬桶旁，雖然同房還有三位獄友， 但加了鐵門，整整一年，沒有跟其他人說話；在3坪大的房間， 只有點名時會開小小的窗口，只能趴在地上，透過送飯口， 聽到聲音，看不到人，陽光也照不進來，這樣生活了一年。



賓州的監獄很像《刺激1995》影片的場景。（作者提供）





阿北被羈押偵辦後，除了藍白在地檢前聚眾抗議， 阿北也厲聲斥責檢察官與法官，新聞不斷，可說是有史以來，最轟動、 最被政治化的司法案件。 阿北以前貴為首都市長，又參選總統， 竟淪為階下囚，大家很好奇他在看守所裡的生活情形， 讓筆者不禁想起以前參觀費城附近的賓州監獄情景（註： 美國有些廢棄的監獄被當作觀光景點，可購票參觀）。 參觀賓州監獄時，我聯想到《刺激1995》影片的場景。 下面幾張照片，簡直就是《刺》片主角被關的2樓牢房實景。 各位看官，你們還記得摩根費里曼在2樓牢房一間一間走動， 走私販賣香菸的場景嗎？不曉得阿北被關時， 有沒有人偷偷送香菸給牢房的其他獄友？



賓州監獄原名「東州教養所」（Eastern State Penitentiary），現已停用。監獄建於1829年， 當時是規模最大、造價最高的公共建築， 並成為世界上三百餘所監獄的樣板。1966年10月， 東州監獄獲選進入美國國家史跡名錄。1971年，監獄關閉。 1994年，監獄整修後重新開放為觀光景點。



賓州監獄的牢房一景。（作者提供）



東州教養所佔地面積44,515平方米， 被認為是世界上第一個真正的現代監獄。 東州革命性的單獨監禁制度，將單獨監禁作為一種罪犯矯正形式。 每間牢房都有抽水馬桶（請看照片），馬桶上裝有自來水的水龍頭， 以及沿着一堵牆的彎曲管道，在冬天裡用作中央供暖， 熱水流過管道以保持牢房的溫度。 牢房的看守每周兩次遠程沖洗廁所。 這些都是比較符合人道的監獄改進措施。



監獄有囚犯工作、聚會休息與吃飯等場所； 獄所外面四周都是高聳的圍牆，頂端有瞭望台， 24小時都有人看守（請看照片）。 看起來囚犯似乎插翅難飛， 根本無法逃出去，但賓州監獄曾有12名囚犯， 花了一年多時間挖掘了30米長的鑿道，集體越獄成功。 《 刺激1995》的主角提姆羅賓遜，花了20年時間鑿牆， 成功越獄。周潤發與陳松勇主演的港片《監獄風雲II逃犯》， 也有很詳細的越獄情節描述。



真實越獄事件改編的《惡魔島》影片─逃離「從來沒人能逃脫」 的最強監獄。位於加州舊金山灣內的「 阿爾卡特拉斯島Alcatraz Island」俗稱「惡魔島」，四面峭壁深水， 當年惡魔島監獄號稱是「絕對不可能有人逃脫的監獄； 但百密總有一疏，惡魔島監獄也曾發生過離奇的越獄案件， 至今仍無人破解。由尼可拉斯凱吉的《絕地任務》 就是描寫主角如何越獄成功。越獄的情節驚心動魄、高潮迭起， 監獄影片要吸引觀眾，逃獄的故事不可少。



監獄四周高牆圍繞，雖然插翅南飛，但也有一些囚犯越獄成功。（作者提供）



文學作品方面，法國文豪大仲馬的冒險小說《基督山恩仇記》， 描寫一位含冤下獄的水手越獄後，獲得巨額財富， 對他的迫害者一一展開復仇。這部小說的復仇故事，情節曲折、 劇力萬鈞，因戲劇性很強，曾改編成電影。



有關監獄的故事，除了逃獄外，集體暴動也是很吸引人的題材。 在一清專案後，台灣許多幫派份子及角頭被送到台東岩灣監獄監禁。 在臺灣警備總司令部接管監獄管理後，因管理不當， 數名囚犯發起絕食抗議，警備總部強勢介入，終於造成台東的岩灣、 泰源、東成三個職業訓練總隊所轄的管訓監獄， 以及綠島指揮部所管轄的三個職業訓練大隊等四處監獄集體暴動。



楊登魁在這起暴動後，自願被打斷手骨以獲得保外就醫機會， 並在手部打石膏處夾藏受刑人的自白，終於能將有關消息帶回臺北， 讓監獄暴動的消息傳至全台，從此建立了他在台灣黑道中的地位。 楊出獄後建立影視王國，在台灣影視圈呼風喚雨。 楊登魁除了投資朱延平的娛樂片、捧紅許不了外， 他還是威尼斯影展最佳影片《悲情故事》的顧問。 當初影壇大亨邱復生會請楊投資、當顧問， 應是看重他在黑道的地位，可以在拍攝影片過程中， 擺平黑道的找砸，讓影片順利完成。



美國黑道史上最有名的黑手黨領袖埃爾·卡彭（Al Capone）。（作者提供）



要成為黑道份子敬仰的大哥，蹲過牢房似乎已成為必需的過程。「 竹聯幫」老大陳啟禮一清專案出獄後，在黑道上的地位無人可及， 因為廣泛多方的人脈，做生意更是無往不利。 美國黑道史上最有名的芝加哥黑手黨領導人、綽號疤面的埃爾· 卡彭（Al Capone，請看照片），他的命就沒那麼好了。 美國30年代禁酒時期， 卡彭透過大量的暴力手段擴大非法私酒生意，賺了很多錢； 他跟市長與警察部門關係很好，非法行為受到庇護。 卡彭十分擅長塑造良好的公衆形象，向各種慈善機構捐款， 他被許多人視為「現代羅賓漢」。 但由於他在情人節大屠殺事件中唆使手下殺死7個人， 卡彭的名聲一落千丈。有影響力的市民要求政府應有所作為， 最後被聯邦政府以逃稅名義逮捕，監禁11年， 出獄後沒多久就病死。卡彭所犯的罪行至今仍常被提及， 曾被搬上大銀幕。例如奧斯卡得獎電影《鐵面無私》。



台灣頗多因觸犯當政者被關進黑牢的政治犯。雷震創辦《自由中國》 雜誌，反對國民黨的專制統治與法統理論，主張多黨民主化政治， 而入獄十年，是台灣民主政治的重要推動者。 李敖與柏楊， 因反對國民黨的獨裁統治與白色恐佈，入獄多年，但越關越紅， 出獄後普受文化界與黨外人士的推崇。 已故寫實主義作家代表陳映真， 早年因觸犯國民黨的寫作禁忌而被關。



戒嚴時期，因推動國會全面改選、台灣自決等民主運動， 在街頭遊行示威與憲警起衝突被關的政治人物施明德、黃信介、 林義雄、呂秀蓮、陳菊、姚嘉文等人， 出獄後受到很多人的擁載 ，在政壇上呼風喚雨、一帆風順； 阿扁更當選兩任總統。



國外的例子也不少。印度的甘地推動「不合作運動」， 團結人民對抗英國政府，爭取印度脫離英國獨立，而入獄多次。 印度獨立後，印度人民為了感謝甘地，尊稱他為印度聖雄。 南非的曼德拉也因為推動反對種族隔離運動，前後入獄20多年， 曾獲諾貝爾和平獎，並獲選為南非首任黑人總統 ，是南非的國父。



你中學時看過《新英文法》嗎？ 台灣最暢銷的英文參考書作者柯旗化，命就沒那麼好了。 柯旗化老師被查獲擁有一本《唯物辯證法》的書籍，被當局認為「 思想左傾」，被關了一年八個月才獲釋 。柯旗化第二度被捕入獄， 被判刑12年，罪名是「預備叛亂罪」。柯旗化的名字「鐵證如山」 ，成為叛亂的證據，被認為是意圖「改換國旗」。2000年1月， 高雄地方法院判定柯旗化老師確實無故遭當局羈押感訓， 冤獄終獲平反。然而，柯老師因為病重，當時已沒有清楚的意識。



囚犯放風聚會場所。（作者提供）



古代中國王朝也有政治犯。ㄧ代史學大師、《史記》 作者司馬遷很歹命。漢武帝天漢二年（估西元99年）， 李陵主動請纓出擊匈奴，兵敗被俘，漢武帝震怒。 身為太史令的司馬遷，認為李陵兵敗投降是因為「矢盡道窮， 救兵不至」，而且李陵是希望「欲得其當而報漢」 」。李陵雖兵敗，但他以少勝多，以弱勝強。漢武帝一怒之下， 將司馬遷投入監獄，以“詐騙皇帝”的罪名， 處以慘絕人寰的閹割腐刑。



宋朝大文豪蘇東坡是性情中人、個性率直，遭人誣陷作詩毀謗朝廷， 入獄遭拷打逼問，下獄130幾天後，貶謫為黃州副團練史。 因為蘇曾遭苦刑，被貶摘到窮鄉僻壤、遠離朝廷權貴的地方， 讓他得以跟當地的農民樵夫混在一起， 才能釋放出被官場壓抑的真實情感， 寫出與大家生活非常貼切的人生詩詞如《定風坡》等， 為世人所傳誦。



因美麗島事件入獄5年的呂秀蓮，為了防止精神崩潰， 在獄中撰寫了小説—《這三個女人》，是她入獄紀錄的影像， 已被拍成連續劇。 呂秀蓮表示， 這本小說是寫台灣女性所受到的社會待遇， 當時是把小說寫在衛生紙上，才能逃過監獄的檢查。呂秀蓮出獄後，2000年，與陳水扁搭檔， 代表民進黨參選總統大選， 成功當選成為中華民國第一位女性副總統，致力推展「柔性外交」， 喚起國際對臺灣的注目與關懷。 她並擔任總統府人權諮詢小組的總召集人，致力人權工作。



美麗島案受刑者施明德，在獄中10年完成他的回憶錄—《 台灣監獄島》，記錄了施在美麗島事件後被捕入獄的經歷， 以及他對台灣政治現況的反思 。施出獄後， 還當選民進黨主席與立委，在台灣政壇上發揮很大的影響力， 可說是苦盡甘來，關的越久越發。



另一同案受刑者姚嘉文， 在獄中7年完成了300多萬字的歷史大河小說《台灣七色記》， 以「借古諷今」「鑑往知來」等隱晦方式描述台灣的政治。 後來姚當立委時，也透過了解古代「土斷政策」（西晉、 東晉時期讓外地人入當地戶籍的方式），運用在〈戶籍法〉 的修訂上，將「籍貫」改成「出生地」， 打破國民黨過去以省籍為選任地方立委的慣例， 間接促使國會全面改選。民進黨執政時，姚嘉文曾擔任考試院長， 並兩次獲聘為總統府資政。姚也是拜政治牢之賜，政壇一帆風順。

因京華城貪污案被羈押一年的前台北市長、民眾黨前主席柯文哲， 在交保出來後，是否會撰寫獄中生活感想等文章或出書， 雖然仍未知曉，但阿北在獄中閱讀了財經等四十多本書， 還在書中眉批評論，以柯的個性與文采，很可能會寫一些文章， 甚或出書。至於阿北以後在政壇上的發展，因很多律師都認為， 頗多證據顯示他在京華城案有收賄，一審有罪的可能性蠻大的， 如被判有罪，柯將會上訴至二審、三審， 對阿北再投入大選有很大的變數。



雖然阿北未來從政之路將很坎坷，但阿北交保出來後， 將衝擊台灣的政壇，黃國昌的權力勢必縮小不少， 且阿北的路線跟黃不盡相同，影響力也大很多， 將對未來的藍白合投下不少變數 ，影響立院的朝野互動， 以及2026年九合一縣市長與地方民代選舉， 暨2028年總統與立委大選的選情。

（作者為退休駐美外交人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法