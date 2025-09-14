自由開講》洪秀柱參加閱兵 虧欠抗戰老榮民

◎ 陳啟濃

洪秀柱自認為認同中華民族偉大的抗日紀念，執意參加中共的「偽抗日」紀念閱兵，因為許多父祖輩都參與了這場民族聖戰。要是阿貓阿狗的老百姓參加中共閱兵，那是他的人權，個人的行動自由。然而洪秀柱不該參加，有三個理由。

前國民黨主席洪秀柱（左）前往參加九三閱兵，隨後與中國政協主席王滬寧（右）會面。（中央社資料照）

洪秀柱曾擔任國民黨主席，不該刻意遺忘國共對抗的歷史，特別是中共故意挑撥日本發動對華戰爭，並藉著「假抗日」壯大自己。所以中共紀念抗日八十週年，根本是在紀念「假抗日消滅中華民國八十週年慶」。自己的國家政黨因抗日被消滅，又自以為大義參加敵人的紀念活動，本質就是愚蠢至極。

其次是中共目前對台灣的文攻武嚇，正是賴清德總統主張的「境外敵對勢力」，國家應該上下一心，團結對抗中共的武力犯台。中共的閱兵，無非是展示將來要武力犯台的武器裝備，洪秀柱還跑去跟敵人拍拍手，助長敵人聲勢，用來對付自己台胞同胞。洪秀柱目前應該還有領著退休金，這還是得靠國民辛勤工作繳稅得來的。既然要幫敵人消滅台灣，就應該先放棄退休金，更該放棄中華民國國籍。

空軍司令鄭榮豐上將（左）日前頒贈前空軍李啟輝士官長（右）「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」。（資料照，圖取自軍聞社）



雖然當年在中國抗日剿匪的老榮民很多都已經凋零，但洪秀柱自願到中國跟著中共紀念抗日八十週年，對還在台灣生活的老榮民，心理難道不會感到虧欠。因為他們冒著生命危險對抗的是日本，許多軍中袍澤都戰死在對日作戰戰場上，中共卻依靠著同胞的犧牲壯大自己奪取政權。洪秀柱坐在閱兵看台上，難道不會想到千千萬萬當年抗日剿匪戰死的叔叔伯伯。

對國民黨來說，當年對日抗戰後還要繼續剿匪的悲慘，現在能夠允許自己的同志大方參加敵人的「紀念閱兵」，等於是認同當年中共「認真抗日」的偽歷史。



（作者為政治評論員）



