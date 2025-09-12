晴時多雲

照護線上》不適合做近視雷射？視力矯正的新選擇，可逆、不受角膜厚度影響的“新型”植入式隱形眼鏡，眼科醫師圖文解析

2025/09/12 08:00

◎ 照護線上

（取自貼文）（取自貼文）

「曾經有位想接受近視雷射的模特兒，因近視度數過高且角膜厚度不足，無法進行雷射手術。」大學眼科榮譽總院長林丕容醫師表示，「由於工作需求，他平時無法戴框架眼鏡，只能依靠拋棄式隱形眼鏡。然而彩色拋棄式隱形眼鏡的度數上限僅有 900 度，再加上他有高度散光，因此一直無法獲得清晰的視力。在拍攝工作時，因為看不清楚，常常錯失應有的銳利眼神。」

接受EVO ICL新型植入式隱形眼鏡手術後，他的視力獲得完全矯正，也開心的表示視覺品質很好，比以往戴眼鏡還要清晰、舒適。林丕容醫師說，他的回饋讓我感受到許多中高度近視患者在重獲清晰視力後的喜悅與自信。

過去想做雷射近視手術的族群中，大約有15%至20%患者會因為度數過高、角膜厚度不足，或角膜狀態不理想而無法施作雷射，如今EVO ICL“新型”植入式隱形眼鏡為他們提供了新選擇。
林丕容醫師表示，人類視力矯正的發展歷程依序為眼鏡、隱形眼鏡、近視雷射手術，現在又進入植入式隱形眼鏡的時代，堪稱「第四次視力革命」，是視力矯正科技的重要里程碑！

EVO ICL“新型”植入式隱形眼鏡特點解析

EVO ICL“新型”植入式隱形眼鏡通過美國FDA、歐、日本及台灣FDA認證，發展至今逾30年，超過300萬成功案例，適用族群相當廣泛，包括高度近視與散光患者（21至60歲），可矯正近視300度至2000度，矯正散光100度至400度。或是因為近視度數過高、角膜厚度不足、角膜條件不佳，而不適合進行近視雷射手術的人。林丕容醫師說，植入式隱形眼鏡也適用於對雷射近視手術有疑慮或希望保留未來選擇的人，因為植入式隱形眼鏡不會改變角膜組織厚度或弧度，可逆性高，未來如有需要可取出，保留再次矯正的彈性空間。對於長期配戴隱形眼鏡或美瞳片的族群而言，植入式隱形眼鏡可減少因隱形眼鏡造成的過敏或乾眼症。

（取自貼文）（取自貼文）

EVO ICL 新型植入式隱形眼鏡特點解析

在進行EVO ICL植入式隱形眼鏡手術前，需要進行詳細的檢查與測量。若平時配戴軟式隱形眼鏡（含彩色隱形眼鏡、美瞳片），建議停戴1至3天，以讓角膜恢復自然形態。若平時配戴硬式隱形眼鏡或角膜塑形片，則需停戴較長時間。待角膜回復到自然狀態後，再進行度數測量與試戴評估，才能獲得最精準的手術參數。

檢查內容與近視雷射術前評估類似，主要包含以下各項，

角膜檢查：包括角膜地圖、角膜電腦斷層OCT等，以評估角膜厚度與形態。

眼底檢查：包括視網膜、黃斑部等，確認沒有影響手術的眼疾。

綜合檢查：涵蓋視力、屈光度、眼壓、瞳孔大小、眼軸長度、淚液測試、前導波檢查等。

超音波生物顯微鏡UBM：測量眼內結構，提供量身訂做的ICL晶體參數，確保匹配度與安全性。林丕容醫師表示，若檢查結果合適，便會依照個人眼睛數據訂製植入式隱形眼鏡，由於是量身訂製，製作與運送時間約1至3個月。

EVO ICL“新型”植入式隱形眼鏡手術步驟解析
林丕容醫師解釋，進行植入式隱形眼鏡手術時，會先點散瞳眼藥水和麻醉眼藥水。醫師會在角膜邊緣製作約0.3公分的小切口，然後注入捲曲的植入式隱形眼鏡。待植入式晶體自然展開後，醫師會將植入式晶體移入虹膜與水晶體之間，確認位置正確後，手術就完成了。手術過程約10-20分鐘。

（取自貼文）（取自貼文）

植入式隱形眼鏡手術後要避免水進入眼睛、請勿用力揉眼睛，並於指定時間回診，確保晶體位置、眼壓與傷口癒合正常。術後隔天即可正常用眼、工作與生活，建議一週後再恢復化妝和輕度運動。

林丕容醫師說，植入式隱形眼鏡置於眼睛後可立即發揮矯正效果，部分患者在瞳孔恢復當天即可達到理想視力，多數患者術後隔天可恢復約80%至90%的矯正視力。

由於植入式隱形眼鏡不改變角膜結構，因此很少引起因角膜神經受損而導致的乾眼問題。對於本身眼睛容易乾澀、或擔心術後乾眼的患者，植入式隱形眼鏡是合適的選擇。

在夜間視力方面，植入式隱形眼鏡視覺品質佳。林丕容醫師說，部分患者在術後初期可能出現輕微光暈，但大多可在數週到數月內會逐漸適應改善。

EVO ICL“新型”植入式隱形眼鏡具中央微孔設計，可讓眼內房水自然流通，不僅安全性更佳，視覺品質也更穩定。林丕容醫師指出，植入式隱形眼鏡為終身設計，不需定期更換，全球已有逾30年的使用經驗，累積超過300萬例。若日後視力發生變化，醫師會先釐清原因，例如近視增加、老花眼或其他屈光度改變。其可逆性的特點，讓患者可依需求取出、更換，或搭配其他矯正方式，保留未來治療的彈性。

（取自貼文）（取自貼文）

相較之下，早期的 ICL 鏡片放置於角膜與虹膜之間，雖能達到矯正效果，但因植入位置在虹膜前方，長期可能導致角膜內皮細胞流失或角膜受損，為了固定鏡片也需要在術前進行虹膜周切前置手術。新一代 EVO ICL為後房型設計，置於虹膜與水晶體之間，更符合眼睛自然光學結構，加上中央微孔設計，可維持房水流通，維持眼內健康的循環代謝，不僅安全性更佳，視覺品質也更穩定。若有近視矯正的需求，可與醫師詳細討論，了解各種方法的優勢，選擇適合自己的矯正方式，才能達到滿意的視覺品質！

筆記重點整理

過去想做雷射近視手術的族群中，大約有15%至20%患者會因為度數過高、角膜厚度不足，或角膜形態不理想而無法施作雷射，如今EVO ICL“新型”植入式隱形眼鏡為他們提供了新選擇。

EVO ICL“新型”植入式隱形眼鏡的適用族群相當廣泛，包括高度近視與散光患者（21至60歲），可矯正近視300度至2000度，矯正散光100度至400度。

　植入式隱形眼鏡的特點屬可逆式矯正，可依需求取出、更換或搭配其他矯正方式，保留未來手術調整的彈性。由於植入式隱形眼鏡不切削、不改變角膜結構，因此很少引起因角膜神經受損而導致的乾眼問題。

植入式隱形眼鏡置於眼睛後可立即發揮矯正效果，部分患者在瞳孔恢復當天即可達到理想視力，多數患者術後隔天可恢復約80%至90%的矯正視力。

在夜間視力方面，植入式隱形眼鏡視覺品質較佳。部分患者在術後初期可能出現輕微光暈，但大多可在數週到數月內會逐漸適應改善。

本文經授權轉載自【照護線上】不適合做近視雷射？視力矯正的新選擇，可逆、不受角膜厚度影響的“新型”植入式隱形眼鏡，眼科醫師圖文解析

