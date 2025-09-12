晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》「咆哮哥」一號二號 情緒管理負面教材

2025/09/12 08:30

◎ 陳啟濃

社會情緒學習是新興的教育學理，是因應資訊社會產生的人際孤離，學生普遍欠缺社交能力，情緒控制不佳，希望透過社會情緒學習，認知到自我情緒，學到適當抒發情緒的方式，並學習到人際溝通合作的能力。

自由開講》「咆哮哥」一號二號 情緒管理負面教材民眾黨主席黃國昌，常以吼叫的語氣對待政府官員。（資料照）

教育界很認真學習，並將相關學說、理論與技巧推廣給學生。只是身為國家重要政治人物，有人被謔稱為「咆哮哥」，因為他動不動大發脾氣，用吼叫的語氣對待政府官員。更有人涉及官司，竟然公然在法院失去理智，跟法官當庭鬧情緒。

這兩位就是黃國昌跟柯文哲，令人擔憂的，他們都是年輕人推崇支持的偶像。柯文哲更是以「說話很直白，不怕得罪人」的風格，吸引年輕人的注意。這兩位都是高學歷，情緒管控能力卻很不好。如果以社會情緒學習的標準檢驗，應該都要重修。

自由開講》「咆哮哥」一號二號 情緒管理負面教材柯文哲風「說話很直白」的風格，吸引年輕人注意。（資料照）

學校教育很無能為力，很重要的原因是只能說一套做一套，因為我們指點學生體察自我情緒，並能適當表達情緒，卻被「咆哮哥」打臉。因為他對政府官員，都是用咆哮方式來對待。而另一位更是活在自己的標準中，別人都是錯，只有他不會有錯。

雖然無法用法律約束政治人物的情緒與表達方式，但新聞媒體應該盡量減少播放負面教育的內容。因為學校很盡力指導學生，學生卻往往受到社會上有知名度人物的言行所影響，讓教育的效果大打折扣。

（作者為資深教育人員）

