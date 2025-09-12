自由開講》「咆哮哥」一號二號 情緒管理負面教材

◎ 陳啟濃

社會情緒學習是新興的教育學理，是因應資訊社會產生的人際孤離，學生普遍欠缺社交能力，情緒控制不佳，希望透過社會情緒學習，認知到自我情緒，學到適當抒發情緒的方式，並學習到人際溝通合作的能力。

民眾黨主席黃國昌，常以吼叫的語氣對待政府官員。（資料照）



教育界很認真學習，並將相關學說、理論與技巧推廣給學生。只是身為國家重要政治人物，有人被謔稱為「咆哮哥」，因為他動不動大發脾氣，用吼叫的語氣對待政府官員。更有人涉及官司，竟然公然在法院失去理智，跟法官當庭鬧情緒。

請繼續往下閱讀...

這兩位就是黃國昌跟柯文哲，令人擔憂的，他們都是年輕人推崇支持的偶像。柯文哲更是以「說話很直白，不怕得罪人」的風格，吸引年輕人的注意。這兩位都是高學歷，情緒管控能力卻很不好。如果以社會情緒學習的標準檢驗，應該都要重修。

柯文哲風「說話很直白」的風格，吸引年輕人注意。（資料照）



學校教育很無能為力，很重要的原因是只能說一套做一套，因為我們指點學生體察自我情緒，並能適當表達情緒，卻被「咆哮哥」打臉。因為他對政府官員，都是用咆哮方式來對待。而另一位更是活在自己的標準中，別人都是錯，只有他不會有錯。

雖然無法用法律約束政治人物的情緒與表達方式，但新聞媒體應該盡量減少播放負面教育的內容。因為學校很盡力指導學生，學生卻往往受到社會上有知名度人物的言行所影響，讓教育的效果大打折扣。

（作者為資深教育人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法