晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

矢板明夫觀點》下一任日相 小泉進次郎或高市早苗？

日本媒體認為，下一任日本首相，很可能是小泉進次郎農林水產大臣，或高市早苗前經濟安保大臣。
矢板明夫

矢板明夫

2025/09/08 21:00

◎矢板明夫

日本的石破茂首相今天傍晚召開記者會，宣布辭去自民黨總裁。自民黨將在近期舉行總裁選舉，如果不出意外，當選的新總裁將成為日本的下一任首相。這件事對台灣來說，絕對是一件好事。因為，石破茂是最近十幾年來，最親中、不關心台灣的日本首相之一。

日本自民黨總裁選舉，高市早苗（左）與小泉進次郎（右）呼聲最高。（取自貼文）日本自民黨總裁選舉，高市早苗（左）與小泉進次郎（右）呼聲最高。（取自貼文）

日本媒體認為，下一任日本首相，很可能是小泉進次郎農林水產大臣，或高市早苗前經濟安保大臣。

如果44歲的小泉進次郎擔任首相，將是日本歷史上第二年輕的首相。歷史上最年輕的首相，是日本第一任首相伊藤博文。就任時44歲零兩個月。而小泉如果在今年的十月份就任首相，屆時將滿44歲零六個月。只差一點沒有更新紀錄。

小泉進次郎是小泉純一郎前首相的次子，長相比較英俊，在年輕人中頗有人氣。其政策中間偏左，性格溫和，但缺乏經驗、口才也不是很好。一年前出馬競選自民黨總裁時，剛開始民調第一，但在和其他候選人公開辯論時表現不佳，最後淪為第三名。這一次捲土重來，不知道他的應變能力提高了多少？

如果高市早苗擔任首相，則是日本歷史上第一位女首相，更具有劃時代的意義。

高市早苗代表日本政壇的保守勢力，主張修改和平憲法、大幅增加國防預算、政治人物參拜靖國神社、積極修法抵抗來自中國的滲透。同時，高市也是台灣堅定的支持者。

日本眾議員高市早苗（左）4月訪台，前往總統府與賴清德（右）總統會面。（資料照，總統府提供）日本眾議員高市早苗（左）4月訪台，前往總統府與賴清德（右）總統會面。（資料照，總統府提供） 

今年四月，她應印太戰略智庫的邀請訪問台灣，和賴清德總統、蔡英文前總統舉行了會談，並公開演講，呼籲台日合作、一起加強國防力量。演講的內容可以在YouTube「矢板明夫New talk」的頻道中找到，感興趣的朋友可以參考。

如果順利的話，自民黨總裁選舉最快10月4日投票，大概在10月7日左右，日本國會就會選出新的首相了。小泉，高市，鹿死誰手？或者是兩個人同時犯錯，黑馬出現的可能性也不能完全否認。

總之，願天佑日本，天佑台灣。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書