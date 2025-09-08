矢板明夫觀點》下一任日相 小泉進次郎或高市早苗？

日本媒體認為，下一任日本首相，很可能是小泉進次郎農林水產大臣，或高市早苗前經濟安保大臣。

◎矢板明夫

日本的石破茂首相今天傍晚召開記者會，宣布辭去自民黨總裁。自民黨將在近期舉行總裁選舉，如果不出意外，當選的新總裁將成為日本的下一任首相。這件事對台灣來說，絕對是一件好事。因為，石破茂是最近十幾年來，最親中、不關心台灣的日本首相之一。

日本自民黨總裁選舉，高市早苗（左）與小泉進次郎（右）呼聲最高。（取自貼文）

日本媒體認為，下一任日本首相，很可能是小泉進次郎農林水產大臣，或高市早苗前經濟安保大臣。

如果44歲的小泉進次郎擔任首相，將是日本歷史上第二年輕的首相。歷史上最年輕的首相，是日本第一任首相伊藤博文。就任時44歲零兩個月。而小泉如果在今年的十月份就任首相，屆時將滿44歲零六個月。只差一點沒有更新紀錄。

小泉進次郎是小泉純一郎前首相的次子，長相比較英俊，在年輕人中頗有人氣。其政策中間偏左，性格溫和，但缺乏經驗、口才也不是很好。一年前出馬競選自民黨總裁時，剛開始民調第一，但在和其他候選人公開辯論時表現不佳，最後淪為第三名。這一次捲土重來，不知道他的應變能力提高了多少？

如果高市早苗擔任首相，則是日本歷史上第一位女首相，更具有劃時代的意義。

高市早苗代表日本政壇的保守勢力，主張修改和平憲法、大幅增加國防預算、政治人物參拜靖國神社、積極修法抵抗來自中國的滲透。同時，高市也是台灣堅定的支持者。

日本眾議員高市早苗（左）4月訪台，前往總統府與賴清德（右）總統會面。（資料照，總統府提供）

今年四月，她應印太戰略智庫的邀請訪問台灣，和賴清德總統、蔡英文前總統舉行了會談，並公開演講，呼籲台日合作、一起加強國防力量。演講的內容可以在YouTube「矢板明夫New talk」的頻道中找到，感興趣的朋友可以參考。

如果順利的話，自民黨總裁選舉最快10月4日投票，大概在10月7日左右，日本國會就會選出新的首相了。小泉，高市，鹿死誰手？或者是兩個人同時犯錯，黑馬出現的可能性也不能完全否認。

總之，願天佑日本，天佑台灣。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

