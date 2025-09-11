晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》反法西斯 反到自己變西斯

2025/09/11 09:30

◎ 于則章

中共於台北時間九月三日上午在北京舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」閱兵式，包含金正恩和普廷在內共二十六國元首受邀出席，這也是金正恩和普廷首次與習近平同台亮相。

俄羅斯總統普廷（左起）、中國國家主席習近平、北韓領導人金正恩於9月3日在中國九三閱兵大典同框。（歐新社檔案照）俄羅斯總統普廷（左起）、中國國家主席習近平、北韓領導人金正恩於9月3日在中國九三閱兵大典同框。（歐新社檔案照）

對此，美國總統川普於美東時間九月二日在「真實社群」發文提醒，習近平是否會提及，美國為了協助中國從一個「非常不友善的外國侵略者」手中重獲自由，而提供的大量支援與「鮮血」，許多美國人在中國追求勝戰過程中喪命，希望他們的勇敢與犧牲能正確地被紀念，並稱中俄朝共同「密謀對抗美國」。

而總統賴清德也在臉書發文強調：「台灣人民熱愛和平，台灣不拿槍桿子紀念和平，而是緬懷先烈，記取歷史教訓。」，台灣的軍隊使命是守護家園而非侵略擴張，這正是台灣社會對和平價值的核心詮釋，法西斯體制涵蓋極端民族主義、言論管控與強人崇拜，這樣的政體若重現，只會讓世界再度陷入遺憾。

法西斯主義起源於義大利墨索里尼時期，是一種以「國家至上」為核心的極端民族主義與專制政治，結合軍國主義、反自由主義與極權主義，特徵包括對外侵略、對內高壓統治、限制言論與思想自由，《大英百科全書》將其定義為：「個人的地位被壓制到集體，例如國家、民族、種族或社會階級之下的社會組織。」

就此來看，無論是中國、俄羅斯還是朝鮮，這三個國家都是不折不扣的法西斯主義國家，反倒是八十年前挑起第二次世界大戰的德國、日本與義大利在戰敗後，都在美國的幫助與監督下成功轉型為成熟的民主國家，在過去八十年間對人類的文明與世界經濟的發展貢獻卓著。

然而，習近平、普廷與金正恩這三個法西斯主義國家的獨裁者卻打著「反法西斯主義」之名，行反對當年出錢出命挽救他們國家免於淪亡的美國之實，不但顯得格外諷刺更是忘恩負義至極！

尤其是中國，日本現在並沒有侵占中國任何一吋土地，戰後更提供大筆的政府開發援助（ODA）貸款資金協助中國發展經濟，結果在過了八十年後中國卻還是銜恨日本至深，更因為中共力推仇日教育，導致中國不時就發生中國人攻擊殘殺無辜日本僑民的事件。

反倒是對於侵占中國百萬平方公里領土的俄羅斯，中國卻敬畏有如君父，不但不敢開口索討這些失土，甚至還為虎作倀透過各種管道或明或暗的大力支援俄羅斯侵略烏克蘭，如此是非不分黑白顛倒的行徑，簡直可以跟俄羅斯指控遭到他們侵略的烏克蘭是「納粹」一樣荒謬！

前國民黨主席洪秀柱出席中共九三閱兵，在天安門城樓上觀禮，中國官媒央視旁白介紹她是「國民黨代表」。（資料照，翻攝直播）前國民黨主席洪秀柱出席中共九三閱兵，在天安門城樓上觀禮，中國官媒央視旁白介紹她是「國民黨代表」。（資料照，翻攝直播）

綜觀無論是過去發動第二次世界大戰的德日義三個「軸心國」，或者是今日打著反法西斯之名行反美之實的中俄朝三個「新邪惡軸心國」，之所以會一步步邁向窮兵黷武的法西斯主義國家，不外乎是出於恐懼、憎恨、憤怒、嫉妒、驕傲…甚至愛等情緒所驅使。

這樣的激情，就如同電影《星際大戰》銀河共和國最高議長白卜庭為了掌握絕對的最高權力，而不惜墮入西斯教派尋求黑暗原力的幫助，秘密策劃複製人戰爭，導致舊有的共和國體制垮台，形成了信奉西斯的政治體系──銀河帝國，他自己則成為銀河帝國的達斯．西帝。

這種的現象其實也早已在台灣出現，看看今年四月二十六日中國國民黨與民眾黨聯手舉辦的「反綠共．戰獨裁」遊行，乃至於包括曾任立法院副院長、中國國民黨主席的洪秀柱等人相偕前往北京天安門城樓出席中共閱兵式，都是「反法西斯反到自己變西斯」的真實上演！

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書