自由開講》習皇的長生夢 淪為笑話一場

中秋將近，明月高懸，我們總會想起后羿射日、嫦娥奔月的故事。傳說中，后羿為追尋長生不老的靈藥，最終落得人藥兩空。沒想到千年之後，古老的荒誕劇碼竟在當代重演，只不過主角換成了今日的最高權力者。

中國國家主席習近平（前排右）與俄羅斯總統普廷（左）在北京九三閱兵登場前，私下一段談及器官移植延壽，甚至可活到150歲。（法新社檔案照）

日前，中國國家主席習近平在閱兵典禮上，與普廷並肩而行，隨口聊起「器官移植可以延壽，甚至活到150歲」。這段話雖然被官媒火速下架，但仍在世界各地廣為流傳。只可惜，傳出去的不是什麼「強國夢」，而是「長生不老的笑話」。

器官移植本是救命的醫術，卻被拿來當作帝王續命的白日夢。若是權力者真把人民視為「器官倉庫」，那麼這樣的醫療想像就不是科學，而是赤裸裸的恐怖。古今多少帝王，秦始皇煉丹、唐太宗求仙，結果一個個折壽早亡。如今二十一世紀了，竟還有人癡心妄想「永生」，實在令人啼笑皆非。

人類壽命不可能靠器官更換而無限延長。手術房示意圖。（法新社檔案照）



醫界早已明言：人類壽命不可能靠器官更換而無限延長，遑論150歲。這種言論，暴露的不是對科學的理解，而是權力的傲慢與對死亡的恐懼。中秋的月亮象徵圓滿，提醒人世有限，珍惜當下。然而，有人卻沉醉於長生的迷夢，把科幻當真理，把荒唐當希望。

人類最大的幸福，正因生命有限而懂得愛與珍惜。若妄想「長生不老」，那麼留下的，不是永恆的肉身，而是永遠的笑柄。

（作者為老師）

