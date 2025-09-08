汪浩時間》蔡英文翻身經驗對賴清德的啟示

蔡英文能在2019年重振旗鼓，靠的不只是運氣，而是結合了外部情勢與內部調整。外部上，中共強推「一國兩制台灣方案」、香港「反送中」運動爆發，美中貿易戰升級，使「抗中保台」成為全民共識。蔡政府迅速抓住這個國際與兩岸大環境的轉變，將「守護台灣主權」定位為核心價值。內部上，蔡英文在2018選後展現承擔，辭去民進黨主席，並調整內閣與政策節奏。她也學習更積極與媒體互動，強化網路宣傳，重新連結年輕世代。最終，她在2020年大選不僅成功連任，更以史上最高票數奠定民進黨優勢。

◎汪浩

蔡英文在2016年以壓倒性勝利當選總統，卻在第一任執政初期陷入民調低迷。軍公教年金改革雖展現決心，但處理過程缺乏配套與溝通，導致強烈反彈。勞基法「一例一休」爭議、同婚議題推進與社會保守力量對撞，也消耗了政府的社會資本。再加上前瞻基礎建設計畫被在野黨指責「錢坑」，社會觀感不佳。2018年地方大選，國民黨大勝，民進黨陷入全面挫敗。蔡政府當時的困境，正是民調滑落到谷底的背景。

蔡英文（中）與賴清德（右）搭擋參選2020年總統、副總統選舉，以史上最高票數當選。（資料照）

然而，蔡英文能在2019年重振旗鼓，靠的不只是運氣，而是結合了外部情勢與內部調整。外部上，中共強推「一國兩制台灣方案」、香港「反送中」運動爆發，美中貿易戰升級，使「抗中保台」成為全民共識。蔡政府迅速抓住這個國際與兩岸大環境的轉變，將「守護台灣主權」定位為核心價值。內部上，蔡英文在2018選後展現承擔，辭去民進黨主席，並調整內閣與政策節奏。她也學習更積極與媒體互動，強化網路宣傳，重新連結年輕世代。最終，她在2020年大選不僅成功連任，更以史上最高票數奠定民進黨優勢。

（取自貼文）

這段翻身經驗對今天的賴清德具有高度借鑑意義。賴總統在2025年3月，因國安與國防政策記者會獲得社會好評，民調一度達到高點。但進入5月至8月，卻快速下滑。原因不僅在於朝小野大的國會結構讓藍白主導議題，也在於賴政府在社會溝通與危機管理上存在斷層。

（取自貼文）

首先，賴政府朝小野大、議題被動。藍白聯手亂刪亂改預算，民眾直觀感受到執政無力。民眾黨透過TikTok等新媒體動員，削弱了民進黨在年輕人中的影響力，反而強化了「政府不接地氣」的印象。

其次，對外經貿不確定性與社會焦慮。美台關稅談判懸而未決，企業與基層民眾對物價與出口的憂慮被放大，政府缺乏透明的進度報告，讓社會擔心台灣被邊緣化。

再者，大罷免後的應對不及時。726罷免失敗後，賴清德沒有即時承攬責任或調整人事，也沒有有效吸納罷團的民間能量。這讓基層支持者感到失望，削弱了凝聚力。

對照蔡英文的經驗，可以得出幾個啟示：

第一，勇於承擔錯誤，展現誠意。 蔡英文在2018敗選後立即辭去黨主席，顯示她願意負責，這是重建信任的第一步。賴清德在罷免挫敗後若能更快主動承擔，進行府院黨高層的調整，會比拖延更能贏回民心。

（取自貼文）

第二，善用外部情勢轉化為內部動能。蔡英文把「香港抗爭」與「一國兩制」危機，轉換為台灣人民的安全感需求，從而凝聚共識。賴清德同樣需要把國安國防政策轉化為全民可感的「生活安全」，例如能源穩定、醫療健保、電網升級，而不僅是抽象的軍事數字。

第三，與社會重新對話，特別是年輕世代。蔡英文成功重啟與青年連結，靠的是同婚議題的推進與強化網路戰。賴清德如今的弱點在於TikTok世代的流失，他需要建立自己的新媒體敘事，讓年輕人看到政府的實際作為，而不是被動挨打。

第四，政策要可見、可感。 蔡政府在2019年後透過健保改革、產業升級、基礎建設等逐步交付政績。賴清德也必須推出「90天可見」的政策成果，例如青年租屋補貼、產業區電網改善、醫護加薪，來重建「政府在做事」的印象。

前行政院長蘇貞昌強調，有政府會做事。（資料照）



第五，建構新的國家論述。蔡英文的「抗中保台」在2019年後成為強而有力的號召。賴清德必須進一步提出屬於自己時代的「台灣國家論述」，既能緩和內部分歧，又能在國際上定位台灣的角色。

總之，蔡英文的翻身不是奇蹟，而是危機中找到轉機。賴清德今天的挑戰比蔡英文當年更嚴竣，民調下滑、議會受制、社會氛圍低迷。但經驗告訴我們，只要勇於承擔、善於轉化危機、積極與社會溝通，就有可能在低潮中找到突破。對賴清德而言，關鍵在於能否把目前的壓力轉為新的凝聚力，從而開啟下一波支持浪潮。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

