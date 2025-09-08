許美華頻道》到底有多少老粉紅老師 洗腦我們的下一代？

石老師說，比在課堂上播放中共閱兵影片更可悲的是，在課堂上播放館長評論中共閱兵的影片orz

◎許美華



教育第一線的現場，到底有多少老粉紅老師，整天在為匪宣傳、洗腦我們的下一代？請教育部正視！

一場中共九三閱兵，脆上無數粉紅水軍洗一片軍容壯盛也就算了；結果，學校老師也拿中共閱兵影片洗腦學生，完全無視這些閱兵展示的就是準備未來攻擊台灣的武器。

上週五爆出，北市和平高中英文老師在課堂播九三閱兵影片，有學生覺得不認同，雙方爆發口角，結果老師嗆學生「不喜歡可以離開教室」。

北市和平高中某位英文老師在課堂播九三閱兵影片，有學生覺得不認同，雙方爆發口角。（資料照）

拿中共九三閱兵洗腦學生的老師，還不只台北的和平高中。

這是南投的某國小老師。

以下情節，徵得投二游顥罷團志工隊長石老師Yu-Min Shih同意，對外公開。

他的孩子還小，只是小學生。

石老師說，比在課堂上播放中共閱兵影片更可悲的是，在課堂上播放館長評論中共閱兵的影片orz～館長已經是中共代言人了，南投這位小學老師有沒有太誇張？

石老師說，孩子的老師經常在課堂播放來自中國的簡體字幕影片，他已經寫信給教育部長信箱，希望教育部能夠重視。

南投某小學老師在課堂上播放館長評論中共閱兵的影片，實在太誇張。（圖取自Threads）

這篇必須tag 教育部

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

