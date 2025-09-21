自由開講》如果官員不理解人口崩解 就是國安危機

◎ Auntie Ping

2025年，台灣正式進入超高齡社會，65歲以上人口突破20%，勞動人口快速下滑。這不是統計數字的遊戲，而是國家生存的根本挑戰。稅收萎縮，卻要支應龐大的醫療與長照開銷；兵源不足，國防也受到威脅。人口結構的崩解，等於整個國家同時失血。

台灣進入超高齡社會，65歲以上人口突破 20%。圖為運動的老人。（資料照）

然而，我們看到的卻是便宜行事的政策。開開論壇、做做問卷、喊幾句口號，就好像危機能靠「討論」解決。甚至有人提出「留職停薪回家照顧親人」的假方案，把責任推回家庭和企業。無薪留職會讓家庭經濟斷裂，帶薪留職則壓垮中小企業。台灣產業9成以上是中小企業，這種政策根本行不通。結果，只會是核心勞動力退出職場，家庭與企業雙雙受傷。

我曾在第一線照顧親人，我知道那不是「請假幾天」就能解決，而是持續掏空身心、壓垮整個家庭。當你每天在醫院走廊等待檢查、夜裡被病人的咳嗽聲驚醒、還要面對繁瑣的補助申請程序，才會知道這不是統計數據，而是活生生的崩潰。那些沒有照顧經驗的官員，永遠不會理解。

健保的成功早就告訴我們，當國家制度接手風險，人民才真正有安全感。長照也應該如此，必須成為全民制度，而不是零散補助或家庭犧牲。長照不是福利支出，而是國安預算。它關係到人口結構的穩定、社會的運轉、甚至國家的存亡。

行政院必須把人口與長照提升到國安層級。若再拖延，台灣將迎來全面性的崩壞。圖為老人家常去公園休息。（資料照）

行政院長卓榮泰與立法院必須立刻行動，把人口與長照提升到國安層級。否則，我們正在浪費最後的時間。人口結構的崩塌不會等人，台灣若再拖延，將迎來全面性的崩壞。

（作者為作家、社會改革倡議者）

