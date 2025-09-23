晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》污名化能源對人民沒好處

2025/09/23 13:30

◎小小公務員

縱觀台灣的能源發展史，從最早的一水利發電為主，到後來以煤炭為主，到後來的多元能源（包含核能、綠能等）每一個能源都是為了對應產業發展的重要基礎。

當年國民黨政府在1979年透過台電公司成功在台中運轉了台中火力發電廠（中火），以因應當時經濟快速成長所需，當年馬英九政府2009年開始推太陽光電補助計劃以發展綠能，如今中火一再被國民黨攻擊成了政治提款機，太陽能被國民黨攻擊的一文不值，我相信如果民進黨政府接下來開始發展核能，核能一樣會遭到某種程度的政治攻擊，但這些能源都是無辜的，能源是我們經濟發展的基礎，是人民賴以為生的資源。

台中火力發電廠因應當時經濟快速成長所需，現在卻一再被國民黨攻擊，成了政治提款機。圖為台中火力發電廠。（資料照）台中火力發電廠因應當時經濟快速成長所需，現在卻一再被國民黨攻擊，成了政治提款機。圖為台中火力發電廠。（資料照）

為了因應現在複雜的經濟發展，我認為多元能源能夠為台灣提供較好的韌性（包含核能、綠能），不斷抹黑能源對台灣沒有幫助，中火佔全台灣發電量約14%，根據2023年資料，核一核二核三總發電量為6.31%，如果中火關掉請問要如何補足？如果新的核能廠蓋在你們的台中或國民黨執政的縣市你願意嗎？因為核三延役絕對不夠。

根據環境部空氣品質監測網台灣從2016-2023年空氣品質是改善的，透過污染防治的規範、台電努力降低煤電、再生能源發展等各方面的努力，但因為中南部不只有火力發電，還有較多的石化或重工業，所以空氣品質的改善沒辦法跟上平均值，我認為這個都是中央政府跟地方政府可以一起努力想辦法解決的，但一昧的抹黑台電、中火、綠能沒有辦法解決問題。

我認為台灣社會應該要回歸理性思考，發展核能也是一個方向，但要好好面對社會成本，還有最終處置成本，不能現在支持，要蓋的時候又不准蓋在自己執政的縣市，不能最終處置方案出來費用過高又亂抨擊，不能假裝核災永遠不會發生。發展綠能也不能不發展回收供應鏈，所有的回收物都一樣，只要回收供應鏈不足都會導致廢棄物過多，同時也不能影響農業發展。

同時台灣社會也要理性看待台電虧錢的問題，以核能發電成本1點多元看起來好像可以賺錢，但如果把社會成本跟最終處置方案成本算進去，可能會超過綠電的成本另外電力公司面臨虧損並不是單一現象，而是全球性的現象，包括日本韓國甚至歐洲國家。

多元能源能夠為台灣提供較好的韌性，不斷抹黑能源對台灣沒有幫助。圖為核三廠。（資料照）多元能源能夠為台灣提供較好的韌性，不斷抹黑能源對台灣沒有幫助。圖為核三廠。（資料照）

抹黑綠能、火力、核能沒有辦法讓台灣的能源發展更好，如果這些能源都沒有了台灣能用什麼發電呢？單一能源無法支撐現在的電力需求。綠能必須繼續發展，核能當然是一個選項，以核三重啟而言必須經過全面評估，計算出重啟費用及相對風險，以美國核電廠為例延役費用約2000多億，及相對高的維護費用和建新核能廠相比是否符合成本效益也是一個全民可以一起思考的課題。

建議現在的執政黨勇敢以更大的格局思考能源政策，可以試著提出最終核廢料處置方案及其費用給全民參考，另外若核三延役評估風險過高，請美國協助建新核能廠也是一個值得考慮的方向。

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書