自由開講》看懂中共大閱兵後 台灣的三道防線

2025/09/12 20:00

◎張厚光

朋友圈有人貼了一句話「看完大閱兵，忽然覺得我們的問題，不是要不要怕，而是怕了之後要做什麼。」我點頭。因為閱兵的本質是「讓你看到」；但國防的本質，恰恰是讓對方「看不見」。

第一道防線：讓導彈、蜂群與雷射「找不到」

基地分身術：除了加固與搶修，最重要是把偽裝與誘餌變成制度—假機堡、假熱源、假電磁跡；每一次演訓都要驗證它們有沒有「成功騙過自己」。

EM安靜術：無人機與雷達在平時就要練「少講話」，一上線就暴露的裝備，不是戰力，是靶子。
反無人三件事：先打中繼，再打蜂群，最後清理漏網。雷射與微波等定向能必須進入常備序列，不再是展場模型。

台灣軍事基地除了加固與搶修外，最重要是把偽裝與誘餌變成制度。圖為空軍花蓮基地機堡。（資料照）台灣軍事基地除了加固與搶修外，最重要是把偽裝與誘餌變成制度。圖為空軍花蓮基地機堡。（資料照）

第二道防線：以量制量，把貴的留到最後一擊

廉價飽和工具包：USV蜂群、智慧水雷、廉價滯空無人機，與機動岸置反艦飛彈串成「你打我一拳，我給你一片」。

「忠誠僚機」不要一次吃到飽：先從最能降低風險且提升生存率的任務做起—誘敵、反雷達誘餌、干擾與掛彈搬運。等自動化與資料鏈成熟，再談空優分工。

第三道防線：人心與城市

因應「機器狼」與城市近戰：民防與警特勤共同建立樓宇內的反無人流程：迴廊阻絕、室內微波/網攔器材、守點換線與數位地圖。軍警消分工：誰關電梯、誰封樓梯、誰負責網路斷點。

關鍵基礎設施的「平時演」：醫院、電力、資料中心做一件事：在一個週末關掉主線，從備援啟動到恢復，照表演一次。做不到的，就寫進預算。

看懂閱兵的三個重點

那不是遊行，而是供應鏈：這次亮相把「多型無人×雷射反制×中長程打擊」串成一條完整路徑，代表的是持久戰能力，而不是一次性的震撼。

那是合照，也是一種宣示：普廷與金正恩同框，是要外界理解「我有朋友」。我們當然也要讓「朋友變成規劃」，把後勤與情報協同寫進三邊文件，而非新聞稿。

那句話是講給我們聽的：關於台灣的暗喻不會缺席，但我們的回應，不是情緒，而是進度表。

「關島殺手」真正想做的，是將台灣的友軍支援線推得更遠。圖為號稱「關島殺手」的東風-26D」彈道飛彈。（圖取自中國社群媒體）「關島殺手」真正想做的，是將台灣的友軍支援線推得更遠。圖為號稱「關島殺手」的東風-26D」彈道飛彈。（圖取自中國社群媒體）

結語：

「關島殺手」不會來台北遊行；它真正想做的，是將台灣的友軍支援線推得更遠。所以我們必須把自己的戰力，擴得更分散、更機動、更難被看見。閱兵只是一瞬間，決定勝負的是：下一個週末，我們是否真的把演訓做完、把備援拉起、把便宜有效的東西買到手。這才是台灣該交的作業。

（作者為漢翔航空員工）

