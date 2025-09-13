晴時多雲

沈榮欽國際視野》錢永健與翁啟惠

錢永健後來對化學很感興趣，到英國劍橋大學取得博士學位，然後到加州大學任教。2004 年，錢永健獲得沃爾夫獎，2008 年，獲得諾貝爾化學獎。從他兒時的筆記中，不難看出他對化學的熱愛。
沈榮欽 國際視野

2025/09/13 21:00

◎ 沈榮欽

這是一個美國小孩的化學筆記，不僅記載了化學元素，還從課本抄錄了實驗過程，是十分漂亮、清楚的筆記。

錢永健兒時的筆記，不僅記載了化學元素，還從課本抄錄了實驗過程。（取自貼文）錢永健兒時的筆記，不僅記載了化學元素，還從課本抄錄了實驗過程。（取自貼文）

小孩的爸爸曾經在筧橋的「中央政府航空學校」（今中華民國空軍軍官學校）實習，後來到 MIT 取得機械碩士，回國後到「國民政府軍事委員會航空委員會」擔任工程師。1949 年中華人民共和國成立，他就移民到美國，生下了筆記的主人：錢永健。

錢永健還有位伯父叫錢學森，是中國導彈之父。

台灣的前中研院院長翁啟惠也在 2014 年獲得沃爾夫獎，至今都是諾貝爾化學獎的熱門人選，幾年前針對專業化學家的調查，翁啟惠的研究被視為最有資格獲得諾貝爾化學獎，看得出他在專業化學家心目中的地位。

前中研院院長翁啟惠也在 2014 年獲得沃爾夫獎，至今都是諾貝爾化學獎的熱門人選。（資料照）前中研院院長翁啟惠也在 2014 年獲得沃爾夫獎，至今都是諾貝爾化學獎的熱門人選。（資料照）

諾貝爾化學獎得主李遠哲一直將說服翁啟惠回台灣服務，視為其對台灣的貢獻。可惜的是，翁啟惠在 2016 年因國民黨政客與媒體誣陷的浩鼎案，不得不黯然辭去中研院院長一職，雖然在 2018 年獲判無罪，但是已經讓他吃足了苦頭。直到 2024 年賴清德當選總統，翁啟惠才復出擔任首任健康台灣推動委員會副召集人。

（作者為加拿大約克大學副教授）
本文經授權轉載自沈榮欽臉書

