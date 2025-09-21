晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》柯沒有信念 連阿共側翼網紅都稱投機份子

2025/09/21 15:00

◎愚工

企業經營科學，針對目標設定有一項SMART原則：Specific（明確的）、Measurable（可衡量的）、Achievable（可達成的）、Relevant（相關的）和Time-based（時限的）。其中Achievable指的是，目標必須是可行的，不能是天方夜譚。

近日民眾黨主席黃國昌，對於核電的立場，從反對驟變成支持，為了詭辯自己的驟變，對於核廢料的儲存提出注入地底下3-4公里的方案，這種天方夜譚相當不負責任，遭到了有識之士的撻伐。詳情在此不再贅述。

民眾黨主席黃國昌從反驟變成支持，，遭到了有識之士的撻伐。圖為黃國昌出席核三延役公投同意活動。（資料照）民眾黨主席黃國昌從反驟變成支持，，遭到了有識之士的撻伐。圖為黃國昌出席核三延役公投同意活動。（資料照）

中共側翼網紅《李教授銳評》曾如此描述黃國昌：頭頂戰神光環的黃國昌在「島內」名噪一時，左手是學運領導人，右手是改革者，這個看似獨立自主的政壇新人，實際上卻是一個不折不扣的政治投機者。他本質上是個陽光照射不到的投機分子，他令人作嘔的自私自利和危害社會的做派，已經註定了他的結局。

中共側翼網紅《築夢公社》則如此描述柯文哲：柯文哲，一個曾經被視為臺灣政壇新星的人物，如今卻淪為投機分子，不斷地改變立場，背叛支持者，為了自己的利益而不擇手段。他的政治生涯充滿了謊言和矛盾，讓人懷疑他到底有沒有原則和信念。

中共側翼網紅《築夢公社》批評柯文哲是投機分子，不斷地改變立場，讓人懷疑他到底有沒有原則和信念。（資料照）中共側翼網紅《築夢公社》批評柯文哲是投機分子，不斷地改變立場，讓人懷疑他到底有沒有原則和信念。（資料照）

橫募暴斂，生冷不忌，大小通吃，貪得無厭

顯然，民眾黨前後任主席在中共眼裡都是「為了自己的利益而不擇手段。政治生涯充滿了謊言和矛盾的投機份子」：黃國昌的不擇手段體現在「人中呂布，馬中赤兔，方天畫戟，專捅義父」的三姓家奴性格；柯文哲的不擇手段體現在套取政治獻金手段的「橫募暴斂，生冷不忌，大小通吃，貪得無厭。」

民眾黨標榜科學、理性、務實，實際卻是「令人作嘔的自私自利和危害社會的做派」與「投機、不斷地改變立場，背叛支持者，為了自己的利益而不擇手段。政治生涯充滿了謊言和矛盾」：用10個字概括就是「邪道・理盲・務虛・橫募暴斂」。柯文哲如今把自己玩進了大牢（編按；目前重金交保），黃國昌也正在玩死自己，民眾黨將被他倆帶進覆亡的墳墓，令人噓唏。

（作者為從商）

