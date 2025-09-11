自由開講》教育行政減量 請從課程計畫開始

◎劉忠良

114學年度開學在即，但最近有關中小學師資缺乏的新聞卻不斷在媒體曝光，從以前的流浪教師潮，數年間卻演變成教師荒，諸多學者紛紛提出自己的見解，包含大環境對教師不友善、鐘點教師薪資偏低、老師上課動輒得咎、日益增加的行政工作，這些或許都是導致新進教師怯步的原因，但若僅談行政工作業務量的增加，確實是壓跨各校行政人員最後一根稻草。

中小學師資缺乏，行政工作業務量的增加，確實是壓跨行政人員最後一根稻草。圖為仁和國小的開學儀式。（資料照）

自從公文系統電子化之後，原本期望的公文減量反而不減反增，任何一個公私單位都可以發文給各校，實際檢視後發現在國小端，一年間的公文量接近6千件，平均每個上班日就有超過20件的公文必須處理，而以教務處為例，每年的課程計畫撰寫是重中之重，但如果仔細分析卻更能發現許多不合理的現象。

首先是所謂的各校課程計畫必須包括總體計畫、各領域課程計畫，其中包含審定本計畫以及各校彈性計畫、課程評鑑等三大部分，另外針對特殊生還有特殊課程計畫，以總體計畫為例，各縣市卻又有自訂的標準，如台中市某國小總體課程計畫為11頁，台北市某校卻為56頁，連江縣更是已達66頁，既然都是根據教育部的要求，但各縣市確有可以自行在沒有理論依據的狀況下要求各校作出額外的產出。

在各領域課程計畫部分，審定本教科書係經由國家審定通過，卻仍要各校複製貼上各年級計畫，本來就是多此一舉的舉動，另外還需要再加上各校彈性課程計畫，以前述台北市某校為例，114學年度課程計畫就已達695頁，這樣多頁數的課程計畫究竟反應出了什麼呢?所謂的課程審查委員真的有辦法逐頁看完並給意見嗎。

審定本教科書係經由國家審定通過，卻仍要各校複製貼上各年級計畫，懇請主管機關不要再把學校當成提款機。圖為教育部。（資料照）

而對於特殊生，早已必須根據每生的學習狀況撰寫所謂的個別化教學方案，現在卻還要再疊床架屋撰寫特殊課程計畫，難怪第一線老師幾乎每天加班，且這只是一個課程計畫而已，各處室還有數不盡的宣導，真心懇請主管機關不要再把學校當成提款機，會畫海報不代表就會防火，宣導騎乘機車要戴安全帽更是不如請交通隊在路口執勤，否則開學在即，日後缺老師的現況還是一樣無解，最後權益受損的還是我們的下一代。

（作者為教職）

