自由開講》假醫師、真點閱：AI仿真人衛教影片的風險

◎ 吳旅人

近年YouTube上出現許多「某某醫師」衛教頻道，內容對準中高齡族群，外觀專業、語氣權威；細看卻發現主角是AI仿真人，頻道也查無實際執業醫師。這種「以假亂真」最常搭配情緒化標題，例如「不用吃藥打針、三週逆轉血糖」，在「看標不看內文」的滑手機時代，極易讓糖尿病患者誤以為只靠運動或食療就能停藥。

YouTube上出現許多「某某醫師」衛教頻道，細看卻發現主角是AI仿真人，頻道也查無實際執業醫師。圖為情境照。（圖取自freepik）

為什麼這類影片盛行？第一，成本低、產量快：AI能批量生成聲音與畫面，輕鬆「日更」。第二，演算法偏好可視化臉孔與醒目標題，仿真人剛好切中平台偏好。第三，「醫師」人設自帶信任紅利，能迅速累積點閱與轉分享，尤其當內容又引用真實醫院發過的新聞稿，更容易令人信以為真。當點擊等於收益，內容就容易向誇大與簡化傾斜。

醫療建議不能被簡化為「一句標題」，例如糖尿病治療是「生活型態＋藥物」的個別化長期管理：運動固然重要，但是否能減藥、如何減藥，必須由醫師依檢驗數據與併發症風險評估。若因標題誤導而自行停藥或延誤就醫，可能換來血糖失控，甚至急性併發症。

對於這樣容易誤導人的AI影音，建議本國立法院應立法強制標示，以預防未來成為詐騙的溫床。

至於民眾也應該要有影音識讀的能力：

查身分：影片主角是否提供可核實的執業資訊？頻道「關於」頁是否明列醫療機構與專科？

看用語：凡是「不用吃藥打針」「一招終結慢病」等絕對化字眼，先提高警覺。

比來源：關鍵建議是否引用自可查的臨床指南、醫院或國家衛生單位資料？

AI影音容易誤導人，凡是「不用吃藥打針」「一招終結慢病」等絕對化字眼，先提高警覺。（圖取自freepik）



衛教影音確實是這個時代提供給民眾培養運動習慣與健康飲食的好方法；但面對AI與演算法交織的新型態衛教生態，平台要負責、創作者要自律，醫界與政府要補上查證工具，而家屬也可協助長輩辨識訊息。每一次點擊前多問一句「這可信嗎？」我們離真正的健康識讀，才會更近一步。

（作者為一般行政人員）

