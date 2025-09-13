自由開講》錢多、人傻、速來

◎愚工

台北市長蔣萬安的市府用高於市場行情十倍的價格莫名其妙引進隱藏資安及國安危機的中國製機械狗，近日成為與論的焦點。蔣萬安市府的行為完美演繹了「錢多、人傻、速來」的中國社會流行語。

台北市府用高於市場行情十倍的價格，引進隱藏資安及國安危機的中國製機械狗，成為與論的焦點。（資料照）

中共推動改革開放後，內陸偏鄉女子湧入東南沿海發達城市的聲色場所討生活。發現客人「非常好騙」，一擲千金，帶給自己豐厚的收入，於是引發鼓勵家鄉家妹淘勇敢挺進夜總會的「善心」，遂在郵局匯款單加註「錢多、人傻、速來」，事情傳開後，這六字金句成了社會各界揶揄土豪式花錢的行為的經典形容詞，後來，更常用於嘲諷政府機關大手大腳大撒幣，亂花公帑的行徑。例如中共為了成為足球強國，體育總局用一流歐美教練的價格找來二流教練執教，該教練「好康到相報」，找來同鄉組成教練團，最終交不出好成績，媒體就以「錢多、人傻、速來」，嘲諷體育總局的土豪行徑。

中共為了成為足球強國，用一流歐美教練的價格找來二流教練執教，最終繳不出好成績，媒體就以「錢多、人傻、速來」，嘲諷體育總局的土豪行徑。圖為中國足球隊。（法新社檔案照）

蔣萬安市府假科技治市，土豪式花錢購買品質評價不高的中國製機械狗，先前的台智光案，也是用高於市場行情的價格向廠商購買電信服務，堪稱「土豪式花錢成習」。蔣萬安用高於市場行情十倍的價格引進隱藏資安及國安危機的中國製機械狗，這究竟是單純圖利廠商的貪汙腐敗的行為，還是刻意向中國表白自己願當「中國走狗」的賣國行為，還是兩者兼而有之，令人好奇。台灣諺語：「胡蠅戴龍眼殼」用來比喻一個人的莽撞。蔣萬安的行為就像一隻戴上龍眼殼的蒼蠅，實在令人扼腕。

（作者從商）

