晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》錢多、人傻、速來

2025/09/13 09:30

◎愚工

台北市長蔣萬安的市府用高於市場行情十倍的價格莫名其妙引進隱藏資安及國安危機的中國製機械狗，近日成為與論的焦點。蔣萬安市府的行為完美演繹了「錢多、人傻、速來」的中國社會流行語。

台北市府用高於市場行情十倍的價格，引進隱藏資安及國安危機的中國製機械狗，成為與論的焦點。（資料照）台北市府用高於市場行情十倍的價格，引進隱藏資安及國安危機的中國製機械狗，成為與論的焦點。（資料照）

中共推動改革開放後，內陸偏鄉女子湧入東南沿海發達城市的聲色場所討生活。發現客人「非常好騙」，一擲千金，帶給自己豐厚的收入，於是引發鼓勵家鄉家妹淘勇敢挺進夜總會的「善心」，遂在郵局匯款單加註「錢多、人傻、速來」，事情傳開後，這六字金句成了社會各界揶揄土豪式花錢的行為的經典形容詞，後來，更常用於嘲諷政府機關大手大腳大撒幣，亂花公帑的行徑。例如中共為了成為足球強國，體育總局用一流歐美教練的價格找來二流教練執教，該教練「好康到相報」，找來同鄉組成教練團，最終交不出好成績，媒體就以「錢多、人傻、速來」，嘲諷體育總局的土豪行徑。

中共為了成為足球強國，用一流歐美教練的價格找來二流教練執教，最終繳不出好成績，媒體就以「錢多、人傻、速來」，嘲諷體育總局的土豪行徑。圖為中國足球隊。（法新社檔案照）中共為了成為足球強國，用一流歐美教練的價格找來二流教練執教，最終繳不出好成績，媒體就以「錢多、人傻、速來」，嘲諷體育總局的土豪行徑。圖為中國足球隊。（法新社檔案照）

蔣萬安市府假科技治市，土豪式花錢購買品質評價不高的中國製機械狗，先前的台智光案，也是用高於市場行情的價格向廠商購買電信服務，堪稱「土豪式花錢成習」。蔣萬安用高於市場行情十倍的價格引進隱藏資安及國安危機的中國製機械狗，這究竟是單純圖利廠商的貪汙腐敗的行為，還是刻意向中國表白自己願當「中國走狗」的賣國行為，還是兩者兼而有之，令人好奇。台灣諺語：「胡蠅戴龍眼殼」用來比喻一個人的莽撞。蔣萬安的行為就像一隻戴上龍眼殼的蒼蠅，實在令人扼腕。

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書