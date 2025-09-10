晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》從夾縫中突圍 台灣以科技打造非洲新地緣盟線

2025/09/10 17:00

◎衛重華

近期奈及利亞最大數位媒體《Punch Digital》報導了一條簽署投資協定的新聞，實則卻揭示了台灣在非洲經貿戰略佈局中的一次關鍵進展。台灣與非洲第一大經濟體奈及利亞，在未有外交承認的情況下，默默推動一項涵蓋科技、節能、基礎設施等關鍵領域的投資合作，這不僅是對中國「一中框架」的事實性突圍，更是台灣外事戰略由「生存外交」進階為「產業外交」的鮮明信號。

台灣與奈及利亞，在未有外交承認的情況下，默默推動一項涵蓋科技、節能、基礎設施等關鍵領域的投資合作。圖為2024年貿協董事長黃志芳首度率我商務團造訪奈及利亞首富集團Dangote煉油廠。（資料照）台灣與奈及利亞，在未有外交承認的情況下，默默推動一項涵蓋科技、節能、基礎設施等關鍵領域的投資合作。圖為2024年貿協董事長黃志芳首度率我商務團造訪奈及利亞首富集團Dangote煉油廠。（資料照）

雙方的合作模式，延續1994年協定基礎，並透過台灣貿協主導的高階商業代表團與奈國官方對接，成員企業皆為國際有名的科技大廠，展現出台灣不再只是以文化、教育與醫療援助作為對外交流的主軸，而是直接以科技硬實力切入非洲工業升級與能源轉型的核心需求。此種合作模式，不但可避開中共外交壓力的阻斷，也讓合作成果更為實質、可長可久。

值得注意的是，即便此一協定極具經濟與政治意義，雙方卻選擇極度低調。這種低調，不是軟弱，而是一種成熟的策略性隱形。台灣在外交處境日趨嚴峻的背景下，深知高調只會加劇中國的阻撓，反而損及合作推展的空間。透過精準選擇合作對象與切入點，台灣得以在不觸動奈及利亞外交敏感線的前提下，將自身產業優勢與奈國經濟戰略相扣合，這才是比「大聲宣傳」更有效的突圍之道。

另一方面，奈及利亞方面的態度也極具啟發意義。這個長期在外交上配合北京的非洲大國，卻願意冒著壓力風險，與台灣發展實質合作，說明了北京在非洲的影響力已非不可撼動。尤其在面對基礎建設老化、能源需求高漲與產業升級壓力日增的情況下，台灣的技術與誠信，反倒成為更具吸引力的選項。資深記者安納古在分析中點出，「奈及利亞不願過度依賴單一夥伴」，這不僅是對中國模式的警惕，也反映出非洲國家日漸成熟的戰略自主意識。

台灣與奈及利亞的合作，無已悄悄地改寫台灣在非洲的布局模式。圖為奈及利亞拉各斯港。（路透檔案照）台灣與奈及利亞的合作，無已悄悄地改寫台灣在非洲的布局模式。圖為奈及利亞拉各斯港。（路透檔案照）

Punch Digital報導的分量，不在篇幅，而在內涵。台灣與奈及利亞的合作，無論在外交上多麼小心翼翼，實質上卻已悄悄地改寫了台灣在非洲的布局模式：從被動接受地緣現實，到主動打造規則空間。這不只是一次成功的投資協定，而是一場以科技與智慧為槓桿的對外戰略升級，是台灣在中國圍堵下，突破孤立、創造實力聲量的典型範例。

（作者為軍人）

