評論 > 投書

自由開講》小草以AI變造員警臉部表情 違反個資法

2025/09/11 15:00

◎袁冰凝

民眾黨主席黃國昌率領群眾在愛國西路、中山南路口發起「司法改革，公民走讀」活動，過程中和警方爆發推擠，黃國昌的左手一度勒住中正一分局督察組長陳育健的脖子，後續竟然有小草將陳被勒脖影像畫面，以AI變造臉部表情為「露齒燦笑」，並PO上網路流傳，引發撻伐。

民眾黨發起「司法改革，公民走讀」活動，黨主席黃國昌涉勒頸警員。（圖擷取自民眾之聲YouTube）民眾黨發起「司法改革，公民走讀」活動，黨主席黃國昌涉勒頸警員。（圖擷取自民眾之聲YouTube）

小草為解釋黃國昌對陳育健勒脖並非襲警，刻意變造陳的臉部表情，且不斷利用網軍帶風向，企圖營造遭到勒脖是不可能露齒燦笑的假象，問題是，員警在執行公務時遭到勒脖，導致身體一時動彈不得，同時臉部也顯露出不適表情，試問在此情狀下，如果還能「露齒燦笑」，豈非是有違常情？

依據《個人資料保護法》規定，「個人資料」包括個人描述（例如：年齡、性別、聲音）及身體描述（例如：臉部、身高、體重、血型）等任何足以辨識個人之資料，小草變造陳育健臉部表情，必需擷取當事人的臉部影像，惟蒐集、處理及利用該影像個資，須經當事人同意，否則即違反《個人資料保護法》第四十一條規定，可處五年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。

民眾黨「司法改革，公民走讀」活動，過程中和警方爆發推擠。（資料照）民眾黨「司法改革，公民走讀」活動，過程中和警方爆發推擠。（資料照）

筆者呼籲檢調單位應儘速偵辦上述事件，以遏止不肖之徒利用AI智能技術犯罪的歪風。

（作者為法務人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

