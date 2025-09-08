自由開講》當保護主義浪潮來襲 台灣汽車零組件產業的十字路口

◎林文寶

面對嚴峻的外部挑戰，台灣企業並未坐以待斃。憑藉著長年累積的彈性與韌性，業界正從被動防守轉向主動出擊，積極探索多條突圍路徑，試圖在變局中開創新局。

要點一：全球佈局，分散風險—「不把雞蛋放同一個籃子」

請繼續往下閱讀...

最直接、也最根本的策略，就是調整全球生產基地，以「在地製造」規避關稅壁壘。這早已不是新概念，許多具前瞻性的大廠在美中貿易戰初期便已啟動此策略。例如，汽車零組件龍頭東陽 、和大、虎山等業者，近年來已陸續完成在美國、墨西哥等地的投資設廠。透過將部分產能轉移至北美自由貿易區，不僅能直接繞過對台灣產品課徵的關稅，更能貼近終端市場，縮短供應鏈反應時間。這雖然是資本投入巨大的長期戰略，卻是從根本上降低對單一製造基地依賴、分散地緣政治風險的治本之道。

要點二：強化議價能力—從「成本轉嫁」到「價值創造」

在成本上升的壓力下，企業的議價能力成為生存關鍵。這可分為短期與長期兩個層次：

短期策略：成本協商與轉嫁。部分擁有關鍵技術或與客戶建立長期穩固合作關係的廠商，如和大工業，成功與客戶達成協議，共同分攤關稅成本。這顯示了其產品在供應鏈中的不可或缺性。

長期策略：提升產品附加價值。更長遠的道路，是徹底改變「傳統代工」的價格競爭思維。企業必須投入研發創新，發展具備「不可替代性」的高附加價值產品，例如電動車關鍵零組件、輕量化材料、智慧座艙相關技術等。當產品從「me too」走向「me only」，企業才能真正掌握定價話語權，將關稅成本轉化為價值的一部分，而非單純的利潤減損。

面對關稅挑戰，台灣企業以「在地製造」規避關稅壁壘。圖為東陽。（資料照）

關稅政策雖然讓台灣相對於日、韓處於劣勢，但也意外地創造了新的機會。在這次的關稅調整中，中國大陸的汽車零組件被課以高達75%的懲罰性關稅。這使得台灣25%的稅率，在與中國的「相對競爭」中反而具備了顯著優勢。

這意味著，過去由中國供應給美國市場的大量訂單，如今正面臨轉移的壓力。台灣廠商若能把握此一契機，憑藉更優越的技術、品質與信譽，積極爭取這部分「轉單商機」，不僅能彌補因日韓競爭而流失的訂單，甚至可能在全球供應鏈重組的過程中，擴大自身的市場份額。危機之中，也潛藏著重新洗牌的轉機。

要點三：內部修煉，提升效率—用智慧製造降本增效

在外部環境無法完全掌控的情況下，向內修煉、提升自身營運效率，成為企業應對成本壓力的重要手段。導入人工智慧（AI）、自動化產線等智慧製造技術，是實現降本增效的關鍵路徑。透過智慧化生產，企業不僅能提升生產效率、降低產品不良率，還能有效應對台灣日益嚴峻的勞動力短缺問題。經濟部提出的六大對策中，第一項便是「導入智慧製造與人工智慧技術服 務」，這也反映了政府與產業界對此趨勢的共識。這項投資不僅是為了應對當前的關稅危機，更是為了企業未來十年的長期競爭力打下堅實基礎。

要點四：短期紓困—930億方案與六大對策的虛與實

在關稅政策明朗化後，行政院迅速通過了總額達新台幣930億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈 支持方案」。政府針對汽車零組件產業提出了六大對策，內容涵蓋：

導入智慧製造與AI技術補助。

汰舊換新添購高效設備。

協助集中採購原物料以提升議價能力。

提高研發投資抵減額度。

建議財政部檢討貨物稅以擴大內需。

提供中小企業信用保證以降低匯率避險風險。

要點五：交換的代價—台灣可能需要開放的市場

天下沒有白吃的午餐。台美之間的關稅談判，很可能是一場利益交換的過程。根據市場傳聞與 投顧報告分析，美方可能要求台灣以開放國內市場作為降低關稅的交換條件，其中最常被提及的便是「汽車整車」與「農產品」市場。

若台灣將現行17.5%的進口車關稅調降至零，車輛公會預估將嚴重衝擊國產車銷售，可能導致車廠關閉，影響超過8萬名從業人員的生計，並對GDP造成0.16%至0.4%的衝擊。

同樣地，若進一步開放農產品市場，也將對台灣產值約4000億元的農業造成巨大衝擊。如何在爭取出口利益的同時，保護國內相對弱勢的產業，這需要政府在談判桌上展現高度的智慧與策

略，並在國內進行充分的溝通與利弊權衡。

台灣若將17.5%的進口車關稅調降至零，可能衝擊國內逾800億元產值。圖為汽車零組件廠。（資料照）

美國的關稅風暴，對台灣汽車零組件產業而言，是一場壓力測試，也是一次體質改造的契機。這次的衝擊是結構性、複合性的，它宣告了單純依賴成本優勢的時代已經過去。企業的「自 救」才是度過寒冬的根本，這包括加速全球化佈局以分散風險、投入研發以創造不可替代的價值、以及深化智慧製造以提升內部效率。

政府的角色，則是在這場轉型過程中扮演稱職的「助推器」與「穩定器」。短期紓困固然重 要，但政策的設計必須更精準、更及時，確保資源能真正流向最需要的企業。長期而言，積極的外交談判與穩健的宏觀經濟政策，才能為產業創造一個公平且可預期的競爭環境。

挑戰雖然嚴峻，但不必過度悲觀。台灣汽車零組件產業擁有深厚的製造基礎、靈活的應變能力以及完整的產業聚落。只要企業與政府能攜手合作，策略得當，便有機會將這場危機轉化為推動產業升級的催化劑，在全球供應鏈重組的浪潮中，不僅穩住陣腳，更能找到屬於自己的、無可取代的新定位。

（作者是高師大事業經營系教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法