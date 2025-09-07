自由開講》公館圓環倒數7日／北市府為何罔顧自家報告、執意犯下不可逆之錯？

◎ 郭怡君

倒數一週，怪手的轟鳴已在公館上空迴盪

距離9月13日僅剩不到一週，怪手的轟鳴聲彷彿已在公館上空迴盪。台北市政府已排定時程，準備將這個承載無數人記憶與每日交通流量的圓環，以及公車專屬的地下道，以最粗暴的方式從城市地圖上抹去。然而，就在市府準備強行啟動工程之際，一份來自府級單位「研考會」的檢討報告，如同一記警鐘，揭示此決策過程的千瘡百孔。我們不得不沉重發問：一個被自家報告認定為「溝通未足」、「評估不周」的計畫，為何能如此倉促推向不可逆的結局？

府內報告—對自身治理的赤裸檢視

這份於今年8月20日完成的《公館圓環改造案橫向聯繫檢討分析報告》，不啻為市府治理失靈的坦白書。報告直指，本案的跨機關討論自始只聚焦於「拆除圓環的技術可行性」，對於拆除以外的「其他替選方案」缺乏應有的思量與專業評估。換言之，拆除圓環、填平地下道的結論彷彿先定案、後尋理由—在規劃初期就已排除細緻優化的可能性。

公館圓環已排定9月13日拆除，台北市研考會的檢討報告認為，對於拆除以外的「其他替選方案」缺乏應有的思量與專業評估。（資料照）

程序與溝通的嚴重缺失

研考會報告同時明確指出，主責機關對外的資訊揭露與說明「迄今尚未足以回應各界疑點」。僅有的幾場說明會，不僅未能有效釋疑，對於橫跨雙北通勤族、台大師大校區、商圈活動等龐大利害關係人的意見，報告建議「擴大觸及層面」。這與許多市民的感受一致：市府未與人民進行真正對話，而是在執行一個早已內定的劇本。

規劃短視，可能帶來的災難

如果程序上的瑕疵令人憤怒，規劃內容上的短視更將為公館地區帶來實質性風險。台灣大學即將落成的「百歲大樓」與「推廣教育中心」，預期會為羅斯福路與基隆路廊帶注入更龐大、複雜的車流與人流。在可預見的交通負荷即將暴增之際，主責的交通局處卻尚未對台大的規劃進行了解，也未做任何跨局處整合評估。這印證了研考會的憂慮：缺乏跨機關、跨領域的周延討論，正導致一個罔顧未來的錯誤決策。

立即停止、重啟規劃：四階段優化替代路徑

拆除並非唯一選項，更非最佳選項。我們嚴正要求市府懸崖勒馬，採納符合程序正義與專業評估的替代路徑，具體為：

第一步：執行「交通安全改善專案研究」

作為所有改善的科學基礎。研究應委由真正的交通安全專業（而非工程單位）執行整合各類資料並進行深度診斷：長期累積的歷史事故資料，不能只看事故總件數，必須細分每一件A2類事故（造成人員受傷）的細節，區分輕重傷比例，計算科學化的「事故嚴重度（accident severity）」指標；並以後侵占時間（PET）等衝突指標，將衝突進行風險分級，找出最常誘發高風險駕駛行為的路徑、視角死角或標線設計。將宏觀的「事故嚴重度」與微觀的「交通衝突」成因結合，提出可行的交通安全改善方案。民間提出的標線與號誌改善案，應在此階段進行可行性評估；對於行人地下道、天橋等立體設施的適宜性，也應以嚴謹評估為準，並考量設施文化價值，考量民眾需要多一個選擇，建立立體化思考而非貿然拆除。

第二步：進行「號誌標線改善軟硬體升級」

依據第一步研究成果，試辦精準的軟硬體升級。硬體面，如刨除舊路面、改鋪高標準透水性瀝青，並採用高壓噴霧標線技術（可參考日本），確保標線在透水鋪面上的附著性與全天候高可視度，改善熱拌標線可能的滑移問題，同時提升圓環路面的整體質感。軟體面，導入「智慧號誌」系統，透過即時車流偵測，動態調控紅綠燈秒數，減少不必要空等、提升通行效率。

第三步：啟動「標線改善績效評估」（performance evaluation）

為確保成效，建立獨立驗證計畫（可參考香港運輸署等國際作法）。採雙軌並行的驗證方式：一、客觀觀測調查—量化分析車輛行駛時間、潛在衝突次數、車道交織行為與實際事故率等；二、用路人問卷調查—評估駕駛者對安全感、壅塞程度、導航清晰度與變換車道難易的主觀感受。結合客觀數據與主觀回饋，提供最完整的科學依據。

台北市府將拆除公館圓環，引發不滿。圖為行人零死亡推動聯盟於8月28日在公館圓環舉行抗議活動。（資料照）

第四步：擘劃「系統整合、環境兼容的規劃設計」

由交工處與都發局共同主導，確保交通工程與城市發展共生。內容應處理圓環與周邊人行道、商圈、校園的銜接，並融合再生都市思維以強化城市韌性—透過照明、樹木植栽生態、友善動線等設計，回應城南「門戶意象」需求。此規劃可同步與交通安全改善專案研究同步實施，與台大於基隆路、羅斯福路口的百歲大樓與推廣教育中心等建設整合，包括停車與公共空間規劃。

沈重呼籲請停下怪手：填補決策的巨大坑洞

城市的發展應是審慎的、有機的演進，而非粗暴的剷除重建。請市府停下怪手，填補自己在決策程序與專業評估上的巨大坑洞。請立即懸崖勒馬，採納更為理性、科學且具成本效益的優化方案，讓圓環就地升級，保留市民公車專用地下道，停止這項即將到來的錯誤工程。

（作者為台灣大學建築與城鄉研究所助理教授）

