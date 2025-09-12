晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》公共衛生師成為台灣健康老化的關鍵拼圖？

2025/09/12 13:00

◎ 蔡秉兼

台灣的高齡化速度，幾乎是世界最快。根據統計，65 歲以上長者十大死因前三名皆是慢性病：心臟疾病、癌症與糖尿病；其中心臟疾病的死亡率高達每十萬人 841.5 人。伴隨而來的，是急遽膨脹的長照預算：從 2016 年的 11.5 億元，到 2022 年已突破 600 億元。這不僅是財政問題，更是健康照護模式的警訊。

（資料照）

在這場浪潮中，一個長期被忽略的角色，或許能成為系統轉型的關鍵—公共衛生師。

被忽略的力量：預防與社區連結

台灣的照護體系，長年陷於「重醫療、輕預防」的慣性。疾病發生後才投入治療，卻忽略了疾病發生前的介入與功能衰退初期的管理。這也是為何失能與臥床的長者持續增加，長照需求無法緩解。

公共衛生師的訓練核心，正是「預防」、「社區整合」與「跨專業協作」等跨領域專業整合。在社區中，他們能設計並推動健康促進計畫，例如規律運動、健康飲食、戒菸減酒與認知訓練，讓長者延緩失能，維持生活自主性。這樣的投入，雖不像急診室裡的搶救般戲劇化，卻是最能減少醫療財政壓力的根本。

圖為台北市公共衛生師公會2023年的成立大會。（中央社資料照）

ICOPE 與早期預警：把失能「攔截」在門口

世界衛生組織（WHO）在 2019 年提出 ICOPE（Integrated Care for OlderPeople）模式，強調針對長者「內在能力」進行早期評估，包括行動、認知、營養、心理健康等面向。

公共衛生師能在基層醫療與社區據點推動這套模式，將健康檢測與社區服務串連，讓跌倒、失智、憂鬱等老年症候群在萌芽階段就被發現與介入。這種「主動式」的健康管理，不僅維持長者尊嚴，也減少後端昂貴的照護需求。

體系的斷點，誰來補上？

儘管政府推動「社會安全網第二期計畫」，社區設有心理衛生中心與衛生所，但不同部門間的合作往往斷裂。醫療體系與社會資源之間缺乏流暢的轉介機制，導致長者常在體系縫隙中遊走。

公共衛生師的價值正在於此：能扮演「整合協調者」，協調醫師、護理師、物理治療師、社工與社區健康工作者等，建立跨領域的服務網絡。這種角色，不僅是專業，更是一種「系統設計規劃」的能力。

科技與數據，讓社區更精準

台灣近年大力發展遠距醫療與智慧健康。公共衛生師在數據蒐集與社區健康調查上的專業，能使科技真正落地：從健康風險分級、遠距監測，到跨部門資料平台，讓有限的資源分配更有效率。

這不僅呼應聯合國 SDG-11「永續城市與社群」的願景，也讓健康老化政策更具韌性。

一個被低估的投資台灣社會常常忘了公衛師已經立法通過五年，忽略了公衛師能將「醫療」與「社會」橋接起來的中堅力量。若我們繼續重視治療而忽略預防工作，成本將無止境地攀升；但若能將公共衛生師納入健康老化政策的核心，台灣就能把資源前移至社區，真正實現從「治療」走向「預防」的典範轉移。

健康老化不只是政策口號，而是攸關家庭、社區與國家未來的共同課題。讓公共衛生師走進社區，成為跨專業整合的樞紐，或許正是我們走出財政困境、守護長者尊嚴的關鍵拼圖。

（作者為台北市公共衛生公會理事）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com




