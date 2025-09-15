晴時多雲

自由開講》「長照3.0」：邁向整合與彈性的照護新未來

2025/09/15 10:30

◎ 陳裕翔

國家發展委員會推估，台灣將於2025年正式邁入「超高齡社會」，屆時每五位國民中就有一位是65歲以上的長者。這不僅是人口結構的劇變，更是一場對整體社會支持系統，特別是長期照顧體系的嚴峻考驗。當照顧需求成為許多家庭的日常，如何在維持生活品質與工作之間取得平衡，已是迫在眉睫的國安議題。

台灣將於2025年正式邁入「超高齡社會」，屆時每五位國民中就有一位是65歲以上的長者。（資料照）台灣將於2025年正式邁入「超高齡社會」，屆時每五位國民中就有一位是65歲以上的長者。（資料照）

過往，長照體系存在著一道無形的牆：聘僱外籍家庭看護工的家庭，原則上被排除在政府提供的長照2.0大部分服務之外，例如日間照顧中心或家庭托顧。這使得家庭陷入一種「全有或全無」的兩難抉擇。選擇聘僱外籍看護，意味著家庭將24小時的照顧重擔交由單一人力，但被照顧者可能因此減少與社區的連結，而外籍看護自身也面臨著缺乏喘息、身心俱疲的困境。若選擇使用政府的日照服務，剩餘的時段（如夜間、週末）的照顧空窗，又該由誰來填補？

這種制度性的僵化，顯然已無法應對當前多元且複雜的照顧情境。為此，政府推動「長照3.0」改革，其中一項關鍵性的突破，便是放寬規定，讓聘有外籍看護的家庭也能申請並使用「日間照顧」與「家庭托顧」等服務。這項政策鬆綁，看似微小，實則為長照家庭打開了一扇通往更彈性、更人性化照護模式的大門。

此舉的核心價值，在於從「替代」思維轉向「整合」思維。外籍看護與本國長照服務不再是互斥的選項，而是可以相輔相成的夥伴。一方面，長者白天能進入日照中心等社區據點，參與活動、接受專業復能服務，維持其社會互動與身心機能，減緩退化速度。這不僅提升了被照顧者的生活品質，也豐富了其社交生活。

政府推動「長照3.0」改革，讓外籍看護也能獲得喘息機會。（資料照）政府推動「長照3.0」改革，讓外籍看護也能獲得喘息機會。（資料照）

另一方面，這也為外籍看護提供了法定的「喘息」機會。照顧工作是極其耗費心神體力的勞動，若缺乏適當休息，不僅影響看護的身心健康，更可能間接導致照顧品質下降。透過日間服務的搭配，外籍看護能獲得寶貴的休息與充電時間，從而以更穩定的狀態提供更優質的照護，形成一個正向循環。對於家庭中的主要決策者（通常是子女）而言，這種混合模式也大幅減輕了他們擔心「單點失能」的心理壓力，讓照顧體系更具韌性

然而，政策的美意要能確實落地，仍有配套挑戰需要克服。首先是服務量能的問題。當大量聘有外籍看護的家庭湧入申請，現有的日間照顧中心、家庭托顧據點是否足以承接？尤其在非都會區，長照資源本就相對稀缺，如何避免因需求暴增而導致服務壅塞或品質下降，將是主管機關必須正視的課題。政府需有前瞻性的規劃，加速布建服務據點，並積極培育本土照護人力。

其次，是服務的銜接與品質控管。如何確保外籍看護與日照中心之間的資訊充分溝通、照顧方法一致，避免讓長者在不同照顧者之間感到混淆與適應不良？這需要建立一套標準化的溝通協作機制。此外，費用的負擔也是家庭實際會面臨的考量，除了外籍看護的薪資外，使用日照服務仍需部分負擔，政府應思考如何設計更具彈性的補助方案，以實質減輕家庭的經濟壓力。

「長照3.0」的此次放寬，是台灣長照政策從單點式補助走向系統性整合的關鍵一步。它承認了照顧需求的複雜性，並試圖提供更靈活的解決方案。但這僅是個開端，未來政府必須持續擴充基層服務量能、優化資源分配，並建立無縫的溝通平台，才能真正將這項德政化為穩定社會的堅實力量，共同應對超高齡社會的風暴。

（作者從事資訊業）

