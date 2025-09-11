自由開講》國際挺台常態化 戳破北京「台灣孤立」謊言

◎ 張慶豐

每當有重要國際友人訪台，北京的宣傳機器總會啟動一套標準說詞，試圖將台灣描繪成「被國際孤立」、「只能靠迎接到訪的議員刷存在感」的無助角色，此次美參院軍委會主席韋克爾8月底來訪，北京再度炒作「賴清德去不了美國，只能迎美議員」的論調，企圖打擊政府的威信與民心士氣。

美參院軍委會主席韋克爾8月底來訪，打臉北京論調。圖為賴清德接見美國參院軍委會主席韋克爾（右三）。（資料照）

然而，事實勝於雄辯。只要攤開近年台灣的外交成績單，所謂「台灣孤立」的說法便不攻自破，從各國國會議員、行政部門高層絡繹不絕的訪問，到台美「21世紀貿易倡議」、台歐經貿對話的實質進展；從台灣在半導體等關鍵產業鏈中不可或缺的地位，到各國在國際場域日益公開的挺台聲量—台灣的國際連結，正以前所未有的廣度與深度持續擴展。

將美國高層議員來訪視為「常態化」，正是台灣外交成熟自信的體現，這顯示台美之間的互信與溝通管道已相當穩固，雙方互動無需再像過去一樣遮遮掩掩，這不是「被邊緣化」的跡象，反而是台灣穩健踏上國際舞台中心、成為全球民主陣營關鍵夥伴的證明。

北京之所以急於塑造「台灣孤立」的假象，其目的在於製造內部焦慮，讓我們對自身的國際地位產生懷疑，進而對政府的外交路線失去信心。這是一種典型的心理戰術，旨在從內部瓦解我們的凝聚力。

有重要國際友人訪台，北京總會試圖將台灣描繪成「被國際孤立」、「只能靠迎接到訪的議員刷存在感」的無助角色。（歐新社檔案照）

台灣人民應看清，國際友邦願意不遠千里而來，正是因為台灣的民主成就與戰略價值受到世界肯定，我們非但不孤立，反而正站在歷史上最受國際關注的時刻，我們應對每一次的國際交流抱持平常心與自信心，用穩健的步伐，讓北京「孤立台灣」的謊言，在絡繹不絕的國際支持面前，顯得蒼白無力。

（作者為國際關係戰略研究員）

