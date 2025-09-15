自由開講》北京大閱兵：空洞與矛盾的勝利紀念

◎ 宮臨冬

歷史的真相不容塗抹

9月3日的北京天安門廣場，再度舉行所謂「九三抗戰勝利閱兵」；然而，抗戰勝利的榮光，本來就不屬於中共：1945年9月2日，日本在東京灣密蘇里號簽署投降書，中華民國代表徐永昌上將親自出席受降，翌日才定為抗戰勝利紀念日，這段歷史由國民政府主導並書寫，中共當年僅是偏居一隅，卻在事後竄改敘事、搶奪功勞，無疑是對史實的消費。

被迫承認的法統

值得玩味的是，中共選擇9月3日辦閱兵，實際上等於沿用中華民國的制度設計：這一天不只是勝利紀念日，更自1955年起成為台灣的「軍人節」，用來表彰真正的抗戰英雄，北京再怎麼宣傳，也難以掩蓋其在法統與正統性上的自我矛盾，閱兵規模愈盛大，反而愈凸顯歷史真空的尷尬。

台灣慶祝九三軍人節，國防部在臺北市信義區香堤大道，設置多個互動攤位與動態表演，吸引許多民眾參與。（資料照）

抗戰角色的虛構化

中共所謂「中流砥柱」的抗戰敘事，放在史實檢驗下顯得蒼白：除了1940年的「百團大戰」，中共部隊大多採取游擊與保存實力的策略，鮮少與日軍正面決戰；更諷刺的是，日後被封為「十大元帥」的人物，無一因抗戰功績而受勳，今日在閱兵場上揮舞的旗幟與武器，掩蓋不了它在抗戰中缺席的現實。

台灣的堅定姿態

相較之下，台灣每年莊嚴紀念九三軍人節，既是對歷史的忠實告慰，也是對國軍的最高肯定；今日的國軍，不僅承繼先烈的血脈，更肩負守護台海與自由民主的使命，在中共高調閱兵、鼓噪民族主義之際，台灣的堅持更顯珍貴：我們不靠虛構的記憶維繫自信，而是以真實的歷史與堅強的國防，面對未來的挑戰。

中共竄改敘事、搶奪功勞，無疑是對史實的消費。圖為中共在9月3日的北京天安門廣場舉行「九三抗戰勝利閱兵」。（美聯社）

結語

九三閱兵，看似盛大，卻只是一場歷史偽裝的政治戲碼；真正值得紀念的，不是誰能在廣場展示火箭與坦克，而是那些曾為國家拋頭顱、灑熱血的中華民國軍人，台灣對九三的紀念，才是對歷史與現實最真誠的守護。



（作者為中共研究人員）

