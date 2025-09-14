自由開講》場館租金不是唯一指標 演唱會經濟才是城市競爭力

◎ 葉宇晉

審計部近日報告指出，高雄世運主場館自112年至113年間共舉辦18場演唱會，因優惠政策市府僅收取975萬元使用收入，平均每場僅54萬元，認為營運收支失衡，並要求檢討。這樣的觀點固然出於會計帳目的審慎，但卻忽略了更關鍵的經濟效益與城市治理視野。

高雄世運主場館優惠政策，被審計部認為，高市府營運收支失衡，並要求檢討。圖為RAIN在高雄的演唱會。（資料照）

會計與經濟雖有關聯，但著眼點不同。會計重在財務記錄與報表規範，強調收支平衡；經濟則關注資源配置與決策，強調機會成本、誘因設計與效益極大化。換言之，會計是帳面檢視，經濟則是城市發展的戰略思維。若僅以單一場館的收支衡量演唱會價值，無異於見樹不見林。現代審計應興利重於防弊，以更前瞻的角度看待公共投資。

中山大學人力資源管理研究所教授陳以亨指出，演唱會使用世運主場館並非完全免費，基本水電與交通維護等公共服務成本仍須自行負擔。更重要的是，國際上早已形成成熟的「演唱會經濟」模式。巨星級演唱會選擇某城市，不僅帶動觀光、住宿、餐飲，更是國際行銷與城市品牌的最佳契機，怎能僅以場租收入來衡量？

市府數據即是明證。2023年高雄舉辦117場千人以上演唱會，吸引139萬人次，創造約45億元產值；2024年則增加至157場，171萬人次，產值逾57億元。僅以世運主場館計算，一年10場、每場5萬人，共50萬人次，即可帶來至少15億元商機。相較之下，場館每年4000餘萬元維護成本，實在微不足道。

更何況，維護費用並非演唱會所造成。若完全不辦演唱會，不僅失去近千萬元收入，例行維護成本仍然存在，場館更將淪為「養蚊子工程」，這才是真正的浪費。難道審計處與部分議員，真希望一座國際級場館閒置不用，只為埋沒帳面數字？

高雄演唱會經濟，不僅帶動觀光、住宿、餐飲，更是國際行銷與城市品牌的最佳契機。圖為六合夜市人潮爆滿。（資料照）

演唱會經濟更是城市乃至國家間的競爭。新加坡甚至以國家資源補貼，只為吸引天團開唱，推廣國家品牌。高雄市政府在法規許可下，以有限行政成本換取歐美與亞洲巨星來訪，正是帶動地方經濟的有效策略。

審計工作不該僅止於核對帳目，而應隨時代演進，納入經濟與產業政策的長遠思維。若僅以租金衡量世運主場館價值，無異於拿秤子量海洋。期待未來審計能放眼全局，理解演唱會經濟背後的城市戰略，避免讓短視的數字，誤導公共政策。

（作者為行政工作）

