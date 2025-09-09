自由開講》賽場外的羅生門：當運動競技撞上性別定義的灰色地帶

◎羅傑

巴黎奧運金牌得主林郁婷，意外缺席英國利物浦的世界拳擊錦標賽，引發體壇關注。事件起因於世界拳擊聯盟（WB）採用「基因檢測」作為性別新標準，且在我方依規提交報告後，遲遲未給予明確回覆。這起事件不僅是單一選手的參賽權爭議，更凸顯了國際運動組織在制定與執行敏感政策時，存在程序草率與溝通失靈的嚴重問題。當規則的執行缺乏透明與效率，無論其立意多麼「科學」，都將失去正當性，最終傷害的，是在場上奮鬥不懈的運動員。

世界拳擊聯盟採用「基因檢測」作為性別新標準，導致林郁婷缺席英國利物浦的世界拳擊錦標賽。（資料照）

林郁婷的遭遇並非個案，而是全球體育界在「公平競爭」與「性別包容」兩大核心價值之間掙扎的縮影。運動賽事的男女分組，在維護生理女性的公平競爭平台，但隨著社會對性別認同與多元性的理解加深，單純的二元劃分已面臨嚴峻挑戰。各大國際組織雖試圖以睪固酮濃度或基因檢測等標準尋找解方，卻往往引發更多關於人權與科學倫理的複雜辯論。在這場全球性的規則變革中，第一線的運動員不幸成為了最直接的衝擊承受者。

面對國際組織的延宕，我方代表隊選擇靜待回覆，雖展現了運動家風度，卻也反映出我們在處理國際體育事務時，長期處於較為被動的守勢。世界拳擊聯盟訴諸「基因檢測」，看似客觀，卻忽略了人類性別發展的複雜性遠超於傳統的基因二分法。這種過於簡化的標準，搭配聯盟不透明、不溝通的審理程序，已嚴重傷害程序正義。此次事件應當成為警鐘，提醒我們必須建立更為主動、專業的國際事務應對能力。

為避免下一個林郁婷的出現，台灣體育界必須化被動為主動，建立一套從選手、協會到國家的多層次保障體系。這套體系應涵蓋選手端的即時法律支援、協會端更積極的國際事務參與及策略結盟，以及運動外交與政策研究。我們對選手有信心，但更重要的是，必須從制度上建立一道堅實的防線，才能在複雜多變的國際體壇中，有效捍衛選手應有的權益與尊嚴，避免憾事重演。

為避免下一個林郁婷的出現，台灣體育界必須從此刻起，化被動為主動，建立一套多層次、跨領域的攻守防線。首先，在選手端，必須建立常態化的運動員法律與權益諮詢管道。體育署或國家運動訓練中心應編列預算，與具備國際運動法專業的律師事務所合作，讓選手與教練在面對國際新規或爭議時，不再只能單打獨鬥，而是能獲得即時且專業的法律意見與策略分析。

無論報告結果如何，我們對林郁婷的報告有信心。（資料照）

其次，在協會端，各單項運動協會必須強化其國際事務處理能力，積極派員參與國際總會的年會與各類委員會，從資訊的末端接收者，轉變為前端的參與者。同時，應與擁有相似處境或理念的國家協會建立聯盟，在面對重大議題時，能夠串連發聲，形成一股不可忽視的集體力量，而非單獨承受國際總會的壓力。最後，在國家政策層面，政府應整合資源，成立一個跨部會的「國際體育事務策略小組」，結合外交部、教育部體育署、衛福部與科技部的專家，針對如性別、禁藥、科技器材等前沿議題進行長期研究與沙盤推演，並在國際場域中，有策略地提出符合選手利益與普世人權價值的論述。

我們對林郁婷選手的報告有信心，但更重要的，是要建立一個無論報告結果如何，都能為她提供最強大後盾、捍衛其程序正義與基本人權的堅實體制。這場賽場外的戰役，考驗的不僅是一位選手的韌性，更是整個國家體育系統的智慧與決心。

（作者為法務人員）

