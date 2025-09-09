晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》賽場外的羅生門：當運動競技撞上性別定義的灰色地帶

2025/09/09 17:00

◎羅傑

巴黎奧運金牌得主林郁婷，意外缺席英國利物浦的世界拳擊錦標賽，引發體壇關注。事件起因於世界拳擊聯盟（WB）採用「基因檢測」作為性別新標準，且在我方依規提交報告後，遲遲未給予明確回覆。這起事件不僅是單一選手的參賽權爭議，更凸顯了國際運動組織在制定與執行敏感政策時，存在程序草率與溝通失靈的嚴重問題。當規則的執行缺乏透明與效率，無論其立意多麼「科學」，都將失去正當性，最終傷害的，是在場上奮鬥不懈的運動員。

世界拳擊聯盟採用「基因檢測」作為性別新標準，導致林郁婷缺席英國利物浦的世界拳擊錦標賽。（資料照）世界拳擊聯盟採用「基因檢測」作為性別新標準，導致林郁婷缺席英國利物浦的世界拳擊錦標賽。（資料照）

林郁婷的遭遇並非個案，而是全球體育界在「公平競爭」與「性別包容」兩大核心價值之間掙扎的縮影。運動賽事的男女分組，在維護生理女性的公平競爭平台，但隨著社會對性別認同與多元性的理解加深，單純的二元劃分已面臨嚴峻挑戰。各大國際組織雖試圖以睪固酮濃度或基因檢測等標準尋找解方，卻往往引發更多關於人權與科學倫理的複雜辯論。在這場全球性的規則變革中，第一線的運動員不幸成為了最直接的衝擊承受者。

面對國際組織的延宕，我方代表隊選擇靜待回覆，雖展現了運動家風度，卻也反映出我們在處理國際體育事務時，長期處於較為被動的守勢。世界拳擊聯盟訴諸「基因檢測」，看似客觀，卻忽略了人類性別發展的複雜性遠超於傳統的基因二分法。這種過於簡化的標準，搭配聯盟不透明、不溝通的審理程序，已嚴重傷害程序正義。此次事件應當成為警鐘，提醒我們必須建立更為主動、專業的國際事務應對能力。

為避免下一個林郁婷的出現，台灣體育界必須化被動為主動，建立一套從選手、協會到國家的多層次保障體系。這套體系應涵蓋選手端的即時法律支援、協會端更積極的國際事務參與及策略結盟，以及運動外交與政策研究。我們對選手有信心，但更重要的是，必須從制度上建立一道堅實的防線，才能在複雜多變的國際體壇中，有效捍衛選手應有的權益與尊嚴，避免憾事重演。

為避免下一個林郁婷的出現，台灣體育界必須從此刻起，化被動為主動，建立一套多層次、跨領域的攻守防線。首先，在選手端，必須建立常態化的運動員法律與權益諮詢管道。體育署或國家運動訓練中心應編列預算，與具備國際運動法專業的律師事務所合作，讓選手與教練在面對國際新規或爭議時，不再只能單打獨鬥，而是能獲得即時且專業的法律意見與策略分析。

無論報告結果如何，我們對林郁婷的報告有信心。（資料照）無論報告結果如何，我們對林郁婷的報告有信心。（資料照）

其次，在協會端，各單項運動協會必須強化其國際事務處理能力，積極派員參與國際總會的年會與各類委員會，從資訊的末端接收者，轉變為前端的參與者。同時，應與擁有相似處境或理念的國家協會建立聯盟，在面對重大議題時，能夠串連發聲，形成一股不可忽視的集體力量，而非單獨承受國際總會的壓力。最後，在國家政策層面，政府應整合資源，成立一個跨部會的「國際體育事務策略小組」，結合外交部、教育部體育署、衛福部與科技部的專家，針對如性別、禁藥、科技器材等前沿議題進行長期研究與沙盤推演，並在國際場域中，有策略地提出符合選手利益與普世人權價值的論述。

我們對林郁婷選手的報告有信心，但更重要的，是要建立一個無論報告結果如何，都能為她提供最強大後盾、捍衛其程序正義與基本人權的堅實體制。這場賽場外的戰役，考驗的不僅是一位選手的韌性，更是整個國家體育系統的智慧與決心。

（作者為法務人員） 

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書