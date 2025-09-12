晴時多雲

自由開講》交通安全別再看「即死數據」 A30才是真實指標

2025/09/12 09:30

◎范振家

德國媒體直言，台灣是「行人地獄」。每年交通事故死亡人數不僅遠超美國911事件，甚至是溺水、火災與工安事故總和的6倍。這不是外國媒體的惡意，而是台灣街頭日常的寫照─走在人行道上要閃違停，過斑馬線要碰運氣，紅綠燈更常被駕駛人視為「建議參考」。

德國媒體報導，台灣是「行人地獄」，每年交通事故死亡人數遠超美國911事件。（資料照）德國媒體報導，台灣是「行人地獄」，每年交通事故死亡人數遠超美國911事件。（資料照）

道路設計的荒謬

據統計，寬逾十二公尺的道路，近半數沒有規劃人行道，就算有，也常被機車、攤販或汽車佔滿。執法機關對這類違規往往受限民意代表施壓（政府搶錢），執法強度無法從嚴而終，久而久之，民眾也視為理所當然。

駕駛文化與社會冷漠

駕駛不打方向燈、不禮讓行人、闖紅燈早已司空見慣。2022年，台中一名母親推嬰兒車遭公車撞死；隔年，台南三歲女童因違規左轉而喪命。這些悲劇應是徹底反省的契機，但往往只是短暫輿論風暴，幾天後便被娛樂新聞掩埋。整個社會就這樣選擇健忘，繼續在危險道路上輪迴。

數據遊戲：A1的幻象

面對國際批評，政府總喜歡搬出「死亡人數下降」來自我安慰。交通部公布2025年初 A30（30日內死亡）469人，創近六年新低，看似可喜。但諷刺的是，不少機關至今仍抱著「A1數據」（24小時內死亡）不放。換句話說，受害者若在事故後幾天才病故，就被統計表「消失」。這種「即死數據」不過是粉飾太平的遮羞布，與其說是治理，不如說是自我欺騙。

這種邏輯就像用體溫計量血壓─方便歸方便，卻永遠抓不到真正的病灶。

A30揭露真正風險

相比之下，A30才是真實的風險指標。數據顯示，機車與高齡者死亡合計占9成，清楚揭示台灣道路對弱勢族群極不友善；台東、南投、雲林等非都會縣市死亡率長期偏高，更暴露醫療後送與交通設計的差距。這些問題在A1數據下幾乎完全隱形。

台灣道路對弱勢族群極不友善，機車與高齡者死亡合計占9成。（資料照）台灣道路對弱勢族群極不友善，機車與高齡者死亡合計占9成。（資料照）

別讓統計成為遮羞布

要擺脫「行人地獄」，必須丟掉A1的幻象，以A30為核心，並建立多層次風險資料，納入重傷、後遺症、急救成功率，結合禮讓率、安全帽使用率等行為指標，才有可能真正對症下藥。更重要的是，執法必須從「睜一隻眼閉一隻眼」走向「零容忍」。

否則，當我們還在為漂亮數字鼓掌時，街頭上仍有人為過馬路付出生命。數據若只是政績的化妝品，那麼台灣的交通治理，不過是一場冷酷的荒謬劇。

 （作者為管理學博士） 

