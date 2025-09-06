自由開講》普渡與時俱進 別再說芭樂不能拜拜

◎ 蔡國顯

農曆七月普渡拜拜月， 國人都會依習俗祭拜神明及好兄弟，有許多民俗及網路傳說芭樂（拔仔‧番石榴）及包括： 香蕉、李子、梨子、 鳳梨、 葡萄、龍眼、荔枝、釋迦、蓮霧、楊桃、榴槤、酪梨；蔬菜類多籽如番茄、苦瓜、冬瓜等…不能拜，言之鑿鑿，說法穿鑿附會，但追根究柢，這些都是無稽之談！都是沒有憑據的。

有許多民俗及網路傳說芭樂有籽，不宜在普渡拜拜成為供品。（資料照）

筆者芭樂限量供應，沒有影響，但對其他數百萬農友及家屬們來講，每逢四果日即拜拜日，特別是芭樂農而言，真是夢魘一場，已經嚴重打擊侵害農友，曾有芭樂農在大太陽底下包芭樂套袋，熱衰竭中暑而過世， 數十年過去了，依舊存在的問題，言論自由不能無限上綱，恣意侵犯農友來刷存在感和博取聲量不可取。

去年農業部陳駿季部長 ，用芭樂等水果拜拜，有了啟示作用值得讚許，破除了過去已經深植人心的民俗傳說。

去年農業部長陳駿季（藍襯衫者）率部內人員舉行中元普渡，供品水果選用民俗認為是禁忌的香蕉等，陳駿季表示，國產水果都值得推薦。（資料照）

高甜度的低糖水果 不能拜拜影響農友生計

芭樂在國際上已公認是維他命C之王、抗氧化第一、可抗肺炎，是糖尿病友的福音，在水果中只能吃芭樂，它是唯一高甜度的低糖水果，臺灣的芭樂近年來精進技術研發改良，品質已經到了相當程度的階段，毫不遜色於進口水果。

芭樂早就用扦插（接枝）繁殖，幾乎少有人用籽來栽種，若說芭樂有籽不能拜，西瓜有籽卻又為何可以拜呢？這不是很矛盾嗎？

泰國用芭樂拜拜 星雲法師生前也推廣

泰國是佛教大國用芭樂拜拜，佛光山星雲法師生前推廣用芭樂拜拜，臺灣至今仍有傳說芭樂等水果不能拜拜，還繪聲繪影，積非成是，讓無辜的果農們蒙受損失，遭到蹂躪、霸凌、糟蹋等無妄之災，數十年過去了，是非依舊在。

人是萬物之靈，人可以吃的蔬果，竟然說不能拜拜？這些人實已觸犯刑法散布不實訊息，可處一年至三年徒刑不等。

建請農業部陳駿季部長

1.以新聞稿公告週知：限期下架那些蔬果不能拜的言論、2. 委任律師提告求償。

另請農會和青果社幹部和領導人及農友家屬們，一人一信或卡片，持續給農業部長，建請委任律師提告求償，

根除這些謬論。

（作者著有〈拔仔狀元〉、〈芭樂農〉）

