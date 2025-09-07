晴時多雲

自由開講》我國出入境觀光人數失衡之因應策略

2025/09/07 10:30

◎胡鵬年

前言

據本（9）月4日報載，截至目前為止，國人今年出境觀光人數高達1,800萬人，而外國入境我國觀光人數約460萬人，此嚴重落差現象背後有著複雜成因，政府觀光主管機關探尋解決之道刻不容緩。

失衡原因

旅遊競爭力下滑周邊國家和地區為吸引遊客，不斷推陳出新。例如，日本憑藉四季分明的自然景觀、豐富的傳統文化體驗活動及旅遊服務，吸引全球遊客；東南亞國家則以高性價比、廉價的旅遊套餐和獨特的異域風情成為熱門旅遊景點。反觀我國旅遊產品多年缺乏創新，熱門景點如日月潭、阿里山等，遊客體驗模式單一，難以給遊客帶來新鮮感，另，我國與東南亞等周邊國家相較是旅遊費用太高（食宿、交通等），致境（內）外遊客的吸引力下降。

根據報導，國人今年出境觀光人數高達1,800萬人，外國入境觀光人數約460萬人，此種嚴重落差，政府觀光主管機關應主動解決。（資料照）根據報導，國人今年出境觀光人數高達1,800萬人，外國入境觀光人數約460萬人，此種嚴重落差，政府觀光主管機關應主動解決。（資料照） 
旅遊宣傳不足

旅遊宣傳管道和方式較為傳統，與競爭國家積極利用社交媒體、短視頻平臺進行全方位、多角度宣傳相比，國內旅遊宣傳未能充分結合線上、線下媒體網絡推展自身的特色和優勢，致缺乏國際觀光旅遊市場能見度和吸引力。

旅遊環境待優化

部分旅遊景區存在交通不便與管理不善問題，如衛生條件不佳、設施老舊、服務中心導覽配套服務等功能不彰等，影響遊客體驗，降低國內外遊客旅遊意願。

解決辦法

創新旅遊產品

建請政府觀光主管部門深入調研。國內外觀光旅遊人數不足的原因，並積極研擬因應策略，同時再深入開發或創生具有特色的旅遊產品和線路，如農業優勢推出鄉村旅遊、生態旅遊；並利用和社交媒體、短視頻平臺等，製作高質量的旅遊宣傳片，暨加強與國際旅遊機構和媒體的合作，開展聯合宣傳活動，提高國際知名度。

阿里山國家森林遊樂區的日落雲海。（資料照）阿里山國家森林遊樂區的日落雲海。（資料照） 
優化旅遊環境

監督改善旅遊景區衛生狀況，新增交通輸運班次，更新旅遊設施，提升遊客服務品質，加強稽查惡意抬價行為，讓遊客享受安全舒適旅遊體驗。

（作者為中華民國中國地方自治學會副秘書長）

