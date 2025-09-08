自由開講》洪秀柱出席九三閱兵 幫中共篡史背書

◎ 袁冰凝



有一戶人家，隔壁住了一位惡鄰居，這位惡鄰居每天從家門前經過時都故意揮舞著刀械挑釁，並威脅該戶人家，總有一天要持刀械侵門踏戶，強占其房屋。某日，該戶人家的兒子竟然跑到惡鄰居家裡參觀準備攻擊自己家人的刀械，如果你是該戶人家的主人，對於兒子吃裡扒外的行徑能不生氣嗎？

前國民黨主席洪秀柱出席中共九三閱兵，在天安門城樓上觀禮，中國官媒央視旁白介紹她是「國民黨代表」。（翻攝直播）

當世界上許多國家都在幫國民黨捍衛抗日戰爭的史實時，前國民黨主席洪秀柱仍前往北京出席中共舉行抗戰勝利八十週年閱兵，若該黨總裁蔣介石地下有知，必定感嘆不已。

此次中共舉行閱兵的名稱為「紀念『中國人民』抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年閱兵式」，而為什麼不使用「紀念『中華人民共和國』抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年閱兵式」？事實是一九四五年時，中華人民共和國根本還未宣布成立，另依中華民國國史館今年八月發表之蔣中正日記新書（一九三七年至一九四七年）內容顯示，中華民國從一九三一年「九一八事變」開始應對日本的侵略，到一九三七年「七七事變」，然後進入全面而持久的抗戰，都顯示是蔣介石的領導，直到一九四一年年底太平洋戰爭爆發，中美英成為同盟國的關係，局面才開始改觀，同盟國最後贏得一九四五年的勝利。

中共舉行閱兵的本質是意圖竄改史實，將從未主導抗日的共產黨「移花接木」為中華人民共和國主導抗日，抹煞國軍貢獻，將抗戰勝利強行歸功於中共，洪秀柱出席中共舉行抗戰勝利八十週年閱兵，是公然替中共的軍事恫嚇與歷史扭曲背書，且已經成為中共大外宣的素材，恐讓國際社會誤以為台灣政界有人認同中共史觀，致嚴重斲傷國家形象。



（作者為法務人員）

