自由開講》「白紙」沒有消失 成為時刻存在的光影～

◎衛重華

中國重慶大學城在8月29日晚間突現一場震撼性的投影行動。一名名叫戚洪的男子，將「推翻中共」、「打倒紅色法西斯」等標語，投射到大樓外牆，長達50多分鐘，立即引發國內外輿論關注。

重慶大學城8月29日晚間出現「推翻中共」的投影標語，引發海內外熱議。（取自「李老師不是你老師」X）

「白紙運動」的呼喊，雖在街頭被警棍和鐵網壓下，卻並未真正消失。它化作一種持續存在的光影，潛伏於無數年輕人與自由心靈的記憶之中。重慶大學城外牆上的巨幅投影，正是這股未竟的力量的再現，那張無字的白紙，如今以光的形式重臨，映照在城市的夜空，提醒人們自由仍在呼喚。

戚洪所作的舉動，不是孤立的突發，而是承繼自四通橋勇者與白紙運動者的延續。他深知在鐵幕之下，聲音往往瞬間被淹沒，唯有轉化成隱性的符號，才能穿越禁錮。白紙是沉默的吶喊，而投影則是光的呼告。這些看似短暫的行動，其實構成了一種流動的史詩，把抗爭的種子一代代傳下去。

當局可以封鎖街頭，可以抹去橫幅，可以掩埋紙張，但無法阻止光的穿透。白紙之所以沒有消失，是因為它早已變成了一種集體記憶，像影子般追隨著這個政權的謊言，隨時可能在某一面牆、某一條街被重新點亮。戚洪所留下的，並非只是幾句標語，而是一面鏡子，讓人重新看見被遮蔽的真相。

「重慶勇士」在信中勸告警方不要為難相關人員。（擷取自X平台 @YesterdayBigcat）

白紙與光影交織，構成了當代中國最真實的寓言。它提醒人們：極權的暴力或許能壓制一時，但無法封存所有的記憶與勇氣。只要還有人願意舉起白紙，只要還有人願意點亮投影，那麼自由的火苗便不會熄滅。

（作者為軍人）

