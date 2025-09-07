李忠憲的思考》「大罷免與意義危機：從悲傷到復活的台灣民主經驗」

答案不在短期的成敗，而在能否持續維繫對自由與民主的信念。悲傷五階段或許轉瞬即逝，但台灣人一次又一次復活的經驗，正是這座島嶼最深的意義所在。

◎李忠憲

在726和823之後，我發現我的很多朋友歷經一段悲傷的過程，在罷免投票的這些選區，絕大部分都是藍白佔優勢，這也是為什麼高雄跟台南都沒有罷免藍色立委投票的原因，這是場試著撥亂反正，但沒有成功的社會運動。

在726和823之後，我發現我的很多朋友歷經一段悲傷的過程。（資料照）

在奇遊團群組的對談，

我說：這一陣子大家心情好像都不太好，之前真的太樂觀！

請繼續往下閱讀...

X回答：當時是，理智上不樂觀（全部是深藍選區），感情上樂觀（罷團如此令人感動）。

我覺得我應該多標注X的發言，以前他說過在我們之間，他的言論是沒有智慧財產權，我都可以隨便拿去用，像上街頭的條件：緊急、重大、不可逆，我常常佔為己有用了很多次。

早上開車，聽到德國新聞報導，里斯本歷史的街車意外死了16個人的消息，想說這是一個重大的事件，可能會影響遊客到里斯本的意願，突然想到這七個字。

葡萄牙里斯本日前驚傳纜車事故，造成重大死傷。（歐新社）

大罷免是緊急、重大、不可逆嗎？看來藍白在立法院那樣搞，的確是緊急又重大，但不可逆的條件就沒有那麼清楚。

這次高雄跟台南都沒有參戰，不是正面對決的戰役，有點是利用台灣民主制度奇特的設計，在敵人的後方打游擊戰，打成這樣就很不錯了啦！

823以後看到好幾個人說要好好去玩，不再管台灣的任何事情，差不多只過兩個多禮拜，發現大部分都復活了，真是悲傷五階段瞬間完成。果然這些長期支持台派的朋友，雖然會有短暫的挫折感，但大部分都是有長遠目標和核心價值的人。

台灣的教育很糟糕，高中的時候，大部分的青少年都在受苦填鴨，老師會說考上大學一切都會改變，在人生最精華的階段，卻給大部分的年輕人一個短期沒有深刻思考、表面化的階段性目標，難怪台灣這麼多虛偽和虛無的小草。

只有短暫目標、或沒有目標，會產生人生的意義危機。如果目標、價值與詮釋會逐漸失去掌握，在世俗化的台灣社會，會看到一些，即使變成香港也無所謂，也不在乎成為習近平器官農場的年輕人。

意義的問題會在危機時刻迫切浮現，就像大罷免、大失敗。（資料照）

意義的問題會在危機時刻迫切浮現，就像大罷免、大失敗，正是在這些時候，意義在所有層面上開始動搖。生命的目標與規範、詮釋與價值都變得模糊。

問題不僅是人應當依據什麼來規劃生活，也涉及人生該如何理解，甚至存在與不存在是否有任何差別。

「意義」的不同層面彼此交織：目標與規範衍生出對人生的詮釋，反之亦然；而人生的評價則又依賴於這兩個面向。

如果沒有意義，在日常生活的框架內，人們仍能為行動找到理由——煮飯是為了止飢、運動是為了保持魅力、加班是為了升遷——但從長遠或客觀的角度來看，這些行動與目標都顯得無關緊要。

為什麼「本身」吃飽、受歡迎或成功就一定重要呢？於是，超市、健身房與上司的意義也變得可疑。對陷入意義危機的人來說，人生如同一場遊戲：人們按照既定規則進行自己的回合，卻沒有察覺根本沒有任何東西可贏取。

726與823之後的低潮，讓許多人一度覺得台灣的努力像是徒勞的遊戲，規則既不公平，又沒有真正的勝利可言。然而，真正能夠在失敗後重新站起來的，往往是那些擁有長遠目標與核心價值的人。

他們或許會短暫感到挫折，但不會因此徹底失去方向。意義危機往往在重大挫折中浮現，但也正是在這些時刻，我們被迫去思考：我們的奮鬥究竟是為了什麼？

答案不在短期的成敗，而在能否持續維繫對自由與民主的信念。悲傷五階段或許轉瞬即逝，但台灣人一次又一次復活的經驗，正是這座島嶼最深的意義所在。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法