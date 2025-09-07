晴時多雲

自由開講》「大哥沒有輸」！從「存在主義」檢視全球夯片《鬼滅之刃 無限列車篇》

2025/09/07 19:50

◎張天泰

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章-猗窩座再襲》，2025年8月8日已正式在台灣上映，全台截至8月30日的票房來到台幣6.39億元，其在台票房就超越了超越《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》，成為日本電影在台上映票房冠軍以及動畫電影影史全台票房冠軍。

我周遭友人至少看了三遍《鬼滅之刃》動畫電影，剛好最近在指導要成留學日本成為動畫師的認真學生，所以特別研究了此動畫電影。

《鬼滅之刃》（鬼滅の刃），簡稱《鬼滅》，是今年36歲日本女性漫畫家吾峠呼世晴所創作的奇幻漫畫作品（「峠」這個字在中文的發音為 ㄑㄧㄚˇ （qiǎ）），描述在日本大正時代，主角炭治郎為了尋求被變成鬼的妹妹變回人類的方法，並踏上斬鬼之旅的奇幻故事。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》已登頂全台年度票房冠軍。（資料照）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》已登頂全台年度票房冠軍。（資料照）

而《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》（日語：劇場版「鬼滅の刃」無限列車編）是於2020年10月16日上映的日本動畫電影，在全球累計票房達5.07億美元，故我特別仔細看了《鬼滅之刃 無限列車篇》，察覺此動畫創作者吾峠呼世晴，把存在主義哲學思想藏在作品的主角對話，靈活運用電影動畫語言，說明存在主義生命教育給全球廣大閱聽者。

《鬼滅之刃》系列作品，為作者運用神話和歷史為理論根基的日本動畫電影作品，作者在故事中進行善惡的對比：以「神（非人）」與「鬼（非人）」對立的圖象，呼應了日本神話中神明與鬼神並存，並存在善惡較量的大敘事結構。作者多元融合了日本明治時代的背景，並加入了吸血鬼、日本鬼以及鬼獵人的設定，形成獨特的歷史與奇幻融合的多元世界觀。

且因《鬼滅之刃》的故事設定在日本明治時代，雖然沒有直接改編自特定神話，但其「柱」的稱呼借鑑了日本神道教的樹木信仰，象徵了接近神的存在。 故事透過鬼與人之間的對抗，也與日本古籍《古事記》、《日本書紀》中神明力量既能帶來幸福也能引發災害、進行戰鬥的描述形成呼應，展現了鬼神與人之間相互依存又互相敵對的關係。

《鬼滅之刃》是歷史和文化含量極其豐富的動漫作品，將我們平常不會注意到的那些過去的人事物，投射在故事及角色當中。從《「鬼滅の暗号」解読の書》可以看見其學術理論基礎，此書由日本史學專家、早稻田大學博士──瀧音能之教授監修，以神話和歷史為根基，呼應吾峠呼世晴作品的企圖心。全書從六大主題呈現全新視角的文化考據，找出《鬼滅之刃》中所隱藏的秘密以饗讀者。

而本動畫電影劇情描述炭治郎一行人為了調查多名乘客失蹤的「無限列車」任務，與鬼殺隊最強的大哥「炎柱」煉獄杏壽郎會合。他們將面對能操控夢境的「下弦之一」魘夢，隨後更與魘夢聯手、鬼殺隊的剋星「上弦之參」猗窩座展開激戰。這場戰役中，「大哥」煉獄杏壽郎為保護大家而犧牲生命。

此動畫電影故事令人動容，在最後戰鬥中因為大哥「炎柱」，為了守護身後的平民跟後輩，炎柱依然決定堅持戰鬥下去。使出了『炎之呼吸，玖之型、煉獄』想要一鼓作氣的大範圍破壞上弦之參的肉體，讓他來不及回復再斬下他的首級。兩人的大招互相碰撞，最後兩敗俱傷。炎柱的刀砍進了猗窩座的身體，但猗窩座的拳頭也貫穿了炎柱的肉體。然而兩者最大的差異，鬼受到的傷害可以回復，但人類不行。無論人類炎柱對猗窩座造成多少傷害，都會回復。但是杏壽郎的肉體受到的傷害卻會累積，其實打時間消耗戰炎柱必輸，再加上實力排名前三的猗窩座，有惜才之心，想招募炎柱加入鬼團隊，一直未盡全力殺敵，且炎柱已被猗窩座打瞎一隻眼睛。

然而，大哥煉獄杏壽郎想起了母親的教誨，母親提及你有著強大的力量，那麼守護弱小就是你的責任。硬生生的把刀架到了上弦之參的脖子上，想要砍下他的首級。就算炎柱是將死之人，這樣持續下去，不是刀先砍下首級，就是天亮活活燒死（鬼滅系列作品的鬼害怕陽光）；猗窩座立刻自斷雙手，逃離現場，躲到沒有陽光的地方。

最後「大哥沒有輸」，炎柱為了顧全眾人生命壯烈犧牲。

而猗窩座一直想招募炎柱加入鬼團隊行列，而成為鬼可以永生不老，追尋不斷變強的暫時性生命目標。

猗窩座：「我給你一個美好的建議，你要不要也來當鬼？」

大哥煉獄杏壽郎：「無論是衰老，還是死亡，都是人類這種生命短暫的生物才有的美好，正因為人類會變老，正因為人類會死亡，才會如此的令人憐愛與尊貴。」

大哥炎柱最後的燦笑光芒十分耀眼，也讓此角色長存人心，甚至在對話中展現存在主義生命教育深度。

《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》台北首映，擠滿觀眾。（資料照）《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》台北首映，擠滿觀眾。（資料照）

存在主義哲學思想為中心，探究其中「主體」、「自由」、「選擇」、「行動」與「負責」的概念，並就其內容與生命教育問題進行觀察與思索。沙特的存在哲學分成兩個類型：一為現象的存有，其存在出自於偶然，不具被動或能動性，是一種僵化、固態的存有，因此沙特主張現象的存有是「在己的」、「是其所是」以及「存在」的；另一類型則是意識的存有，它是動態、具意向性的存有。具有「否定性」、「時間性」與「超越性」三項特點。沙特主張人之存有即是「意識的存有」。

沙特主張：「自由」藉由存有而得以呈顯，「自由就是人之存有」。而本身就是自由的人能夠不斷地選擇與行動，其行動的判準就是自己。然而自由地選擇與行動意味著人無可逃避地要為選擇與行動的結果負責，沙特主張人不僅要為自己負責，更要為全體人類負責，因此人所要承擔的責任是無比重大的。「絕對的自由」、「無其他判準可依憑的行動」、「無可逃避的重大責任」交織成「意識存有」所擁有的自由，但沙特認為「意識存有」也往往因此而感焦慮，進而逃避自由。

存在主義的重要性在喚醒人們本真地面對自身的存在，更能在理解自身為自由、獨一無二的存在時，勇於為自由的選擇與行動結果承擔責任。所以教師是必須要成為教學生成為一個懂得了解自己的「主體」、能夠追求屬於自己的「自由」、學習如何做「選擇」、更一步依據選擇做下一步的「行動」與並為自己的行動作一「負責」。存在主義的教師圖像同時也必須要教導學生要打破人面對自身之自由而產生恐懼，抗拒盲目的群眾的一昧附和與社會盲從，鼓勵學生擁有選擇存在的勇氣，讓學生勇於做出抉擇與並進而負責，遇到困境並敢於面對、承擔與經歷過程可能的所有挫折絕望。有了這些真實體驗，學生才能體會到存在主義的宗旨：『人是擁有自己創造自己，有能力描繪出屬於自己的世界的意義的生命主體。』當然，在教導學生「主體」、「自由」、「選擇」、「行動」與「負責」的概念理解與具體實踐同時，教師本身必須是能做到了解自己的「主體」、能夠追求屬於自己的「自由」、學習如何做「選擇」、更一步依據選擇做下一步的「行動」與並為自己的行動並做一「負責」的自由人。

大哥炎柱認為人類生命短暫，但有「自由」、「選擇」、「行動」與「負責」，到最後完成自己的「主體」教育意義，包含大哥炎柱為了保護所有人犧牲自己生命，也沒有辜負母親的生養教誨。

鬼滅系列的作者仍運用鬼怪故事，來重複日本動漫電影最大特色，讓觀者熱血的「友情」、「親情」、「愛情」主題，現在多了哲學思考藏入作品對話，增加教育深度，這很不簡單，吾峠呼世晴姐，好樣的！

最後大哥確實沒有輸，而且大哥一直贏，鬼滅系列動畫電影不只在2020年全球累計票房達5.07億美元，而2025年《鬼滅之刃 無限城篇》6.39億新台幣已破2020年《無限列車》紀錄，登台灣動畫影史票房冠軍。

（作者為教育博士、政治工作者）

