評論 > 投書

自由開講》母語就是你！全台第一所「台語實驗小學」開學

2025/09/06 09:30

 ◎ 張天泰

高雄北嶺國小自9月1日起，正式成為全台第一所「台語實驗小學」。這所學校的成立，絕不只是教育上的嘗試，更具有深厚的文化與政治意涵。語言是文化的載體，也是民族意識的根基。台灣本為多元語言文化的民主國家，如台語，分為南部腔、北部腔、內埔腔，海口腔4大腔調；原住民族更有16族42種語言別。而《國家語言發展法》提供落實語言平等的契機，從小學到高中都須學習母語，也成立了母語廣播電視台，民調對政府推動母語教育政策也有過半數支持。

高雄市成立全台第一所台語實驗小學，圖為小學生上課情形。（資料照）高雄市成立全台第一所台語實驗小學，圖為小學生上課情形。（資料照）

然而，現今台灣除「華語」之外，所有族群的母語都正面對瀕臨滅絕。根據最新民調顯示，近7成民眾認為台灣各族群母語正逐漸面臨消失的危機，經常使用母語的比率隨年齡層降低而明顯遞減；近7成受訪者認為孩子不會說母語，20到34歲自認會說母語者僅45％，台灣年輕人已無法完整使用母語，此為迫切的母語傳承教育危機！

這正是戰後國民黨政府獨尊「華語」，禁止「方言」偏差政策的後遺症，問題並未因黨國體制垮台告終，還隨著當年被剝奪母語能力的孩童長大為人父母，其下一代母語能力同受摧殘；從上可見黨國體制消滅台灣母語危害之深。

法農（Frantz Fanon）在《黑皮膚，白面具》訴說著黑人如何在殖民主義中失去他的主體性，因為白人文明、歐洲文化，在黑人身上強加了一種存在的偏差，讓黑人的心靈，成為白人的建構。母語的使用是深化主體性的作為，因母語具備歷史傳承、文化創生和生活載體的功能性，故復育母語是找回主體性之必要行動，在國際間，可以看見立陶宛、拉脫維亞、烏克蘭、愛爾蘭、韓國、越南等國家在解殖工程，將本土語言賦予官方語言或第一官方語言的關鍵地位，所以母語復育正是台灣作為一個民主國家的獨特性展現，台灣人不能因失去母語而「臉孔模糊」。哲學家海德格（M. Heidegger）早已明言:「語言乃存有之安宅。」，因為語言為語言的使用者築建了一個世界，而人棲居（dwelling）其中，成為寓居於某個世界之中安身立命的局中之人（Being-in-the-world）。故母語傳承復育的問題是重中之重核心。因語言不只是工具，也是透過存有學（ontology）的關懷，存有本身就是語言性的，我們是存在語言中理解世界與自身。發展哪些語言作為台灣的公共語言，也預示著國家文化的可能風格。

而台灣課綱必須重新調整，因目前母語教育的最大困難，是在現行課綱規定母語每學期只有一節課，在這個框架底下母語和國文、英文、數學等主科的現實學科地位差距甚大，不管是在教學內容、目標上，難有更多的教育作為，也會造成教學現場和教學目標有落差的情況。

最後，「台語實驗小學」是第一步，我很多朋友跟我說，他們的孩子上學之前，在家都講台語，結果一送去上學之後，台語都忘光。讓母語真正回歸台灣人民的日常使用語言，這是國家語言發展的精神，去除母語的殖民化和污名化，讓世界從台灣母語看見台灣的多元文化！

（作者為教育博士、政治工作者）

投書