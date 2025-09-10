自由開講》一紙新規劃出的文明底線：高鐵走道禁坐令的省思

◎ 陳琪

台灣高鐵，作為串聯南北一日生活圈的交通動脈，其乘載的不僅是旅客，更是一個社會文明流動的縮影。近日，高鐵公司修改旅客運送契約，首度明文規定「旅客不得坐、臥於車廂走道、玄關通道」，並賦予列車人員在勸導不聽後「拒絕運送」的權力。這項看似細微的條文修訂，實則源於過往真實上演的脫序場景——從旅客因跨越通道而引發的持刀爭執，到將走道當作私人臥鋪的亂象，再再凸顯了公共空間使用倫理的潛在危機。

台灣高鐵，作為串聯南北一日生活圈的交通動脈，其乘載的不僅是旅客，更是一個社會文明流動的縮影。（資料照）

此新規的頒布，表面上是針對妨礙動線的行為進行約束，其深層意涵卻是為公共運輸的「秩序」與「安全」劃下一道清晰的法律底線。在高速行駛的列車中，保持走道暢通，不僅是為了讓其他旅客、推著餐車的服務人員，乃至於攜帶嬰兒車或輪椅的乘客能順利通行，更關鍵的是，它維繫了緊急狀況下的「生命通道」。一旦發生任何需要疏散的突發事件，被行李或人員佔據的走道，都可能成為延誤逃生的致命障礙。因此，這項禁令絕非小題大作，而是對所有乘客集體安全的必要保障。

事實上，將不成文的搭乘禮儀，透過契約條款予以「法制化」，是現代運輸管理的重要趨勢。過去，列車長或站務員在面對類似情境時，往往只能依賴口頭勸說，不僅缺乏強制力，也容易在溝通中引發不必要的對立與衝突。如今，白紙黑字的契約條款，為第一線服務人員提供了明確的執法依據，將處理原則從模糊的「道德勸說」提升至權責分明的「契約履行」。這不僅能更有效地排除潛在危險，也讓所有購票乘車的旅客，在登車前就已清晰認知到應共同遵守的行為準則。

然而，在我們肯定此一新規的必要性之餘，也應反思其背後的結構性問題。旅客為何會選擇坐在走道上？除了少數極端個案外，多數情況恐與尖峰時段自由座車廂的擁擠不堪有關。當自由座運能趨於飽和，旅客在一位難求的狀況下，退而求其次選擇通道暫歇，雖有不妥，卻也反映了部分真實的需求困境。因此，這項禁令在作為「治標」手段的同時，營運方也應思考如何「治本」。

對此，高鐵公司除了嚴格執行新規，或許可從兩方面著手。其一，是優化資訊透明度，例如透過App或月台顯示看板，即時揭露即將到站列車的自由座車廂擁擠程度，引導旅客分流或考慮搭乘其他班次。其二，則是從長期運能規劃上，持續評估引進更多車廂、或在節假日高峰期更靈活地調配對號座與自由座的配比，從源頭緩解供需失衡的壓力。畢竟，管理的最終目的，是在建立秩序的同時，也應盡力滿足旅客的合理需求。

高鐵的走道禁坐令，是台灣邁向更成熟公民社會的一小步。它提醒我們，個人的便利不能凌駕於公眾的安全與權益之上。一條暢通的走道，反映的不僅是管理效能，更是一座移動場域中，人與人之間相互尊重與體諒的文明素養。唯有營運方在管理上持續精進，與乘客在行為上共同提升，我們所引以為傲的高速鐵路，才能真正成為兼具效率、安全與溫度的現代化運輸典範。

（作者為台北市民）

