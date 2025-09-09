晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》抖音如何形塑政治人物形象

TikTok 對普拉伯沃當選總統的幫助有多大？簡單來說，對印尼年輕人和年長者來說，普拉伯沃有著完全相反的形象，這種差距大到讓兩代人之間無法溝通。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/09/09 21:00

◎沈榮欽

上次提及印尼政府因應暴動而邀集 TikTok 和 Meta 會面，要求平台審核或刪除此類內容，TikTok 立刻停止直播功能，有人提到印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）和TikTok （抖音）關係匪淺，我可以對此多解釋一點。

有人提到印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）和TikTok （抖音）關係匪淺。 （法新社檔案照）有人提到印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）和TikTok （抖音）關係匪淺。 （法新社檔案照）

普拉伯沃和川普一樣，在贏得總統大選的過程中，TikTok 都幫了大忙。川普不避諱表示，因為 TikTok 幫助他贏得年輕人選票，所以他改變禁 TikTok 的想法，給予 TikTok 更多時間去找到買家。

普拉伯沃也是，因為 TikTok 幫助他在印尼總統大選中，贏得大量年輕選票，因此對於 TikTok 向來十分友善，TikTok 也很樂意和總統維持好關係，因此當印尼政府要求 TikTok 時，立刻停止直播功能，並且答應政府會審核不當內容。

TikTok 對普拉伯沃當選總統的幫助有多大？簡單來說，對印尼年輕人和年長者來說，普拉伯沃有著完全相反的形象，這種差距大到讓兩代人之間無法溝通。

普拉伯沃團隊最厲害的行銷手法是可以藉由社群媒體，無中生有為他創造一個完全不同於他本人過去的形象，印尼年輕人稱他為 gemoy （好可愛）人畜無害的跳舞爺爺，英文稱之為 cuddly grandpa，就像附圖中所示，幾乎在 TikTok 中充斥這位可愛的老爺爺跳著笨拙但可愛舞蹈的模樣。

無中生有為他創造一個完全不同於他本人過去的形象，印尼年輕人稱他為 gemoy （好可愛）人畜無害的跳舞爺爺，英文稱之為 cuddly grandpa。（取自貼文）無中生有為他創造一個完全不同於他本人過去的形象，印尼年輕人稱他為 gemoy （好可愛）人畜無害的跳舞爺爺，英文稱之為 cuddly grandpa。（取自貼文）

普拉博沃的競選團隊敏銳地抓到，由於日益加劇的分裂和攻擊，印尼民眾（尤其是年輕選民）厭倦政治人物「惡鬥」，正在積極迴避政治，更不想聽政治的長篇大論，而只想要用簡單但幽默的方式理解政治，短影音正符合他們的趨勢。正如普拉博沃競選團隊所解釋的：「如今的選民已經厭倦了建立在攻擊和指責基礎上的選舉。『gemoy』和『santuy』（輕鬆）是選民的綠洲，他們現在看到政治可以變得很酷、很快樂。」結果普拉博沃的政治行銷大獲成功。

很多印尼年輕人受訪時均表示，非常喜愛普拉伯沃跳舞老爺爺可愛、陽光、幽默的正面競選風格，和過去嚴肅、相互批評謾罵的競選方式十分不同，而紛紛將選票投給他，順利讓普拉伯沃當選總統。

印尼民眾（尤其是年輕選民）厭倦政治人物「惡鬥」，只想要用簡單但幽默的方式理解政治，短影音正符合他們的趨勢。圖為TikTok深入印尼日常文化。 （歐新社檔案照）印尼民眾（尤其是年輕選民）厭倦政治人物「惡鬥」，只想要用簡單但幽默的方式理解政治，短影音正符合他們的趨勢。圖為TikTok深入印尼日常文化。 （歐新社檔案照）

但事實上，行銷上的普拉伯沃和真實的普拉伯沃完全是兩個人雖然都是民粹強人，但是普拉伯沃與其說像川普，毋寧說更像印度總理莫迪。因為普拉伯沃並未像川普一樣強調反建制派，反而極力說明自己的菁英歷程，這對亞洲選民十分受用。普拉伯沃和莫迪兩人都是善於挑動宗教對立與民族主義的高手。例如普拉伯沃涉嫌參與 1983 年東帝汶大屠殺，造成約 200 名平民喪生，儘管存在大量證據，但軍方從未對此進行調查。我不必花篇幅細數他一路走來的爭議，但是你已經可以猜到十之八九了。

台灣因貪污正在羈押的柯文哲也是走普拉伯沃路線，而且總統大選時，儘管王滬寧更偏好侯友宜，但是 TikTok 中支持率最高的仍是柯文哲，這也讓台灣年輕人對政治的看法和過去不同，可謂「抖音效應」。

（作者為加拿大約克大學副教授）
本文經授權轉載自沈榮欽臉書



免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書